Desoneração da folha está na pauta do Senado de hoje

Foto: JÚLIO CAESAR Jacques Wagner é líder do governo no Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, incluiu o projeto de reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia na pauta da sessão plenária de hoje.

Governo e senadores seguem nas negociações em torno da compensação da desoneração da folha, mas há impasses e a iminência do recesso parlamentar. A proposta mantém a desoneração total neste ano e determina a reoneração gradual da tributação sobre a folha de pagamento de 2025 a 2027, mas depende de acerto sobre as compensações, exigência imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O relator do projeto é o líder do governo na Casa, senador Jaques Wagner (PT-BA). Ele pontuou que há dificuldades para votar a matéria nesta semana.“Será necessário pedir o adiamento ao Supremo porque independentemente de qual caminho vai ser tomado aqui no Senado terá que ser mandado para a Câmara e até 19 de julho, seguramente, não será”, disse Wagner.



Questionado diretamente se o tema poderá ser votado hoje, o líder do governo no Senado afirmou que não tem como assegurar essa votação “Eu não tenho como apresentar um relatório que não traga aquilo que a Fazenda acha sustentável”, ponderou. (Adriano Queiroz/ Colaborou João Paulo Biage/Com Agência Senado)

