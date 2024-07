Grupo Edson Queiroz tem interesse em operar gás no Complexo do Pecém

Foto: André Lima/ Divulgação Lide Ceará ROTELLA destacou também a perspectiva positiva em relação oa mercado de gás natural

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) é um dos postulantes à operação da área de regaseificação (regás) do Porto do Pecém. O POVO confirmou a informação com exclusividade com o presidente executivo do GEQ, Carlos Rotella.

O grupo empresarial é dono da Nacional Gás e tem forte presença no mercado de distribuição de Gás Natural Liquefeito (GLP) em botijões de 13 kg, além do fornecimento para empresas, sendo a maior do ramo no Norte e Nordeste.

Segundo o executivo, o grupo enxerga positivamente a participação no processo seletivo a ser conduzido pelo Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) para a escolha do operador desse espaço de operação para fornecimento de gás natural.

"Vamos, sim, participar. Entendo que é uma boa oportunidade para o grupo (de desenvolvimento no mercado de gás), mas não posso detalhar", afirmou.

Conforme O POVO apurou, existe a expectativa de que a decisão do Complexo do Pecém sobre o operador deste espaço de regás ocorra ainda neste ano.

O anúncio de que a direção do Cipp realizaria um processo seletivo para a operação de regás ocorreu no último dia 9/7, pelo presidente do Complexo do Pecém, Hugo Figueiredo.

De acordo com o publicado pelo O POVO, naquela oportunidade Hugo detalhou que a Petrobras e mais três empresas já haviam demonstrado interesse em operar o espaço. Devido a alta demanda, a escolha seria feita por meio de um processo seletivo neste segundo semestre.

A escolha de um processo seletivo é um movimento similar ao feito para decidir a nova operadora do Píer 2, separado para operação de amônia verde e que culminou na escolha do consórcio europeu Stolthaven.

O consórcio deve assinar contrato nos próximos meses após as discussões contratuais e a instalação está prevista para ocorrer logo em seguida e cronograma de obras estimado para 2028.

O posicionamento do Grupo Edson Queiroz demonstra apetite de investimentos com foco no mercado de gás. Em março passado, foi anunciado investimento potencial de R$ 1,2 bilhão para a construção de um terminal de armazenamento de GLP no Porto de Suape, em Pernambuco.

O movimento deve ser concretizado a partir da formação de parceria empresarial do GEQ com Oiltanking e Copa Energia. A operação do terminal terá capacidade de armazenamento de 120 mil metros cúbicos (m³) de GLP, com entrega prevista para a metade de 2027.

Sobre as expectativas de negócios para esse ano, Carlos destaca que o volume de negócios deve evoluir em relação a 2023 entre 1% e 2%.

O executivo destaca que a demanda por botijões de gás nas revendas segue estável e o maior avanço é observado na demanda das empresas, enfatiza ainda o trabalho feito pelo Grupo na transição energética dos parceiros, de fontes fósseis para o gás natural.

"Temos duas gerências distintas (revenda e empresarial). Observamos que no empresarial tivemos uma boa evolução em relação à indústria, comércio e serviços, com uma boa evolução frente ao ano anterior, o que nos deixa bastante animados", disse.

BNB: Projetos "verdes" têm acesso a juros menores e prazos maiores

Projetos produtivos com pegada "verde" têm acesso a linhas de crédito com condições diferenciadas no Banco do Nordeste (BNB), destaca o presidente Paulo Câmara. Segundo ele, existem opções que oferecem condições de juros menores e prazos elásticos para esse tipo de ações.

Destacando a importância da sustentabilidade nos ideais dos tomadores de crédito com o banco, Paulo enfatiza que não é de interesse do BNB emprestar recursos para projetos que agridam o meio ambiente. "Temos em cada financiamento, do pequenininho até o grande, sempre esse olhar de cuidado e incentivo aos princípios de desenvolvimento sustentável", pontua.

As afirmações foram feitas no Fórum de Sustentabilidade da Região Nordeste, promovido pelo Lide Ceará, e que contou com a participação de empresários e consultores, como o presidente do conselho do Grupo Sevtec, Lauro Fiúza Jr., e palestra de João Silvério, sócio líder da Grant Thorton Consultoria Empresarial, especialista em ESG.

Lauro Fiúza destaca que o caminho para a sustentabilidade dos negócios passa pela transição energética e destaca o papel do Ceará com o hidrogênio verde. Sobre os negócios, detalha que o Grupo Servtec tem se associado com outros grandes players, como a Comerc e a Vibra, no desenvolvimento de projetos de geração de energia.

Regás

Inaugurada em 2008, a planta de regaseificação da Petrobras no Pecém - a primeira do tipo no país - foi descontinuada no fim de 2023