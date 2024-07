Setor calçadista do Cariri tem previsão de 300 empregos

Foto: Reprodução/Casa Civil Helene Santos Interessados podem consultar o site do IDT/Sine.

O setor calçadista da microrregião do Cariri, a 502,3 quilômetros (km) de Fortaleza, tem previsão de gerar mais de 300 vagas de empregos até dezembro deste ano.

As oportunidades resultam da ampliação da fábrica da Grendene, empresa do setor, no Crato, município localizado a 538,53 km da Capital.

As ofertas incluem auxiliar de linha de produção, operador de caldeira, eletromecânico e operador de máquinas industriais. O grupo informa que, para concorrer, é necessário ter ensino médio completo.

Algumas vagas já estão sendo ofertadas e podem ser consultadas no site do Instituto do Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine).

De janeiro a julho deste ano, cerca de 700 empregos foram ofertados pela fábrica na região. De acordo com a empresa, é o maior número desde 2019.

Indústria é destaque

De acordo com dados do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), com base em indicadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial cearense apresentou crescimento de 2,6% em maio de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Segundo o levantamento, o resultado supera o nacional, que registrou -1,2%.

No acumulado do ano, o crescimento no Ceará foi de 6,5%, enquanto o segmento no País registrou um aumento de 2,6%.

A indústria de calçados, juntamente com produtos de metal e confecção apresentaram juntos a maior variação, com 25,2% dos empregos gerados.

Os resultados mostram o esforço do governo do Ceará em atrair cada vez mais investimentos e ampliar a geração de emprego e renda no Estado, afirma Vladyson Viana, secretário do Trabalho.

"O Ceará tem um importante papel na geração de empregos no Nordeste, ocupando o segundo lugar em empregos com carteira assinada. Segundo o IBGE, em maio, a indústria apresentou um crescimento de 2,6% em comparação ao mesmo período de 2023 e o setor calçadista é um segmento que tem uma grande contribuição nesses indicadores. Na prática, essas oportunidades se traduzem em ocupação digna e autonomia financeira para milhares de famílias cearenses”, ressalta Viana.

Para o presidente do IDT, Raimundo Angelo, o papel do órgão é levar as oportunidades para os cidadãos, facilitando o acesso ao emprego e a inclusão social pelo trabalho.

“A parceria com a Grendene, a exemplo de outros empreendimentos no estado, vem reforçar a importância do trabalho do IDT para a empregabilidade no Ceará, ajudando o trabalhador a conseguir a sua inserção no mercado e, ao mesmo tempo, contribuindo com as empresas e com o fortalecimento da economia do estado”, pontua Raimundo.



Vagas

Os interessados devem agendar atendimento na unidade de atendimento de Juazeiro do Norte, através do site do IDT/Sine (https://idt.org.br/vagas-disponiveis)