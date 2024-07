Dólar sobe 1,89% em dia tenso no mercado

Foto: © REUTERS/Rick Wilking/Direitos reservados Dólar cai para R$ 5,24 em dia de ajuste no câmbio

Num dia de tensão no Brasil e no exterior, o dólar aproximou-se ontem de R$ 5,60. A Bolsa de Valores (B3) caiu mais de 1% e recuou para os 127 mil pontos.

O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,587, com alta de R$ 0,104 ( 1,89%). A cotação subiu durante todo o dia até encerrar perto de valores máximos. Com o desempenho de ontem, a moeda norte-americana, que acumulava queda em julho, passou a registrar estabilidade no mês. Em 2024, a divisa subiu 15,12%.

No mercado de ações, o dia também foi tenso. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 127.652 pontos, com queda de 1,39%. A bolsa brasileira acompanhou o movimento no Brasil e no exterior.

Em todo o planeta, as bolsas tiveram hoje forte queda por causa do desabamento de ações de empresas de inteligência artificial. Além disso, o dólar voltou a subir perante moedas de países emergentes, como o Brasil, com a alta das taxas dos títulos do Tesouro norte-americano.

No cenário doméstico, o dia foi dominado pelas tensões em torno dos cortes no Orçamento de 2024, que estavam previstos para serem anunciados na próxima segunda-feira, dia 22. No início da noite, porém, após o fechamento do mercado brasileiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um corte de R$ 15 bilhões no Orçamento, após a reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO).

Apesar dos ruídos fiscais locais, o real teve em geral perdas similares ao do peso mexicano. Quem mais sofreu foi o peso chileno, em razão do tombo das cotações do cobre. Houve certa frustração com a ausência de medidas de estímulos econômico na China, após encerramento hoje de reunião plenária do Partido Comunista chinês.(Agência Brasil)

