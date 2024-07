Ceará tem 3ª maior expansão do País em exportações do setor químico

Foto: Wenderson Araujo/Trilux Herbicidas são os principais produtos químicos exportados pelo Ceará

O Ceará registrou crescimento de 158,7% nas exportações do setor químico no 1º semestre de 2024 na comparação com o 1º semestre de 2023, passando de US$ 2,4 milhões para US$ 6,3 milhões.

A expansão foi ainda a 3ª maior registrada no País, no período analisado, ficando atrás apenas da verificada nos estados do Rio Grande do Norte (951%) e de Alagoas (198,7%). Apesar disso, o Estado é apenas o 15º maior exportador de produtos químicos no Brasil. Os dados constam no relatório “Setorial em Comex - Químico” produzido pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Por outro lado, as importações cearenses tiveram a segunda maior redução do País também na comparação entre o 1º semestre de 2024 com o 1º semestre de 2023, com retração de 58,2%, caindo de US$ 286 milhões para US$ 119,6 milhões.

Com diferentes evoluções dos números de exportação e de importação e considerando um período de dois anos, a balança comercial do setor químico diminuiu seu déficit de US$ 322,9 milhões no 1º semestre de 2022 para US$ 113,3 milhões nos seis primeiros meses deste ano.

De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias Químicas do Ceará (Sindquímica-CE), Paulo César Gurgel, "o resultado do relatório setorial em Comex apontando o crescimento das exportações do setor químico cearense são bastante condizentes com as movimentações e feedbacks que temos recebido dos nossos associados, sobretudo das áreas de fertilizantes e saneantes. Atribuímos tal desempenho ao avanço da inovação e das tecnologias empregadas na indústria química cearense, que comporta grandes empresas nesses segmentos, com uma logística eficaz de envio de produtos”.

Por sua vez, a gerente do CIN, Karina Frota, destacou que “na análise da série histórica, os dados de exportação do setor químico cearense surpreenderam de forma positiva. O resultado foi devido ao aumento nas vendas internacionais de vários produtos que compõem o setor. Herbicidas, preparações capilares, cosméticos e medicamentos, são alguns dos exemplos. Estados Unidos é o principal importador dos produtos químicos que saem do Ceará para o mundo”.

Conforme ela citou, os herbicidas lideraram a pauta exportadora do setor químico cearense, no período, com US$ 2,1 milhões comercializados. Já os principais produtos importados incluem os compostos heterocíclicos, utilizados na indústria farmacêutica, principalmente os que contém ciclo oxazina (US$ 21,8 milhões).

Além dos Estados Unidos, que compraram mais de US$ 1,7 milhões em produtos do setor químico cearense, vale destacar vizinhos sul-americanos como Chile e Paraguai, que compraram, respectivamente, US$ 1,6 milhões e US$ 468 mil no 1º semestre de 2024.

Já os principais países dos quais a indústria cearense compra produtos químicos estão na Ásia, com destaques para China, Japão e Índia, que venderam para o Estado, respectivamente, US$ 49,4 milhões, US$ 16,2 milhões e US$ 9,5 milhões.

Com relação aos municípios que mais exportaram, destacam-se, no setor químico, os da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), notadamente Maracanaú, que vendeu US$ 2,3 milhões para o Exterior.

O município é também o maior importador, tendo comprado US$ 70,4 milhões em produtos químicos de outros países. Vale lembrar que Maracanaú tem um dos principais distritos industriais do Ceará.

SETOR QUÍMICO NO CEARÁ

Evolução das exportações

2022: US$ 5.582.139

2023: US$ 2.439.383

2024: US$ 6.310.272

Evolução das importações

2022: US$ 328.577.205

2023: US$ 286.024.102

2024: US$ 119.647.809



Evolução do déficit comercial

2022: US$ - 322.995.066

2023: US$ -283.584.719

2024: US$ -113.337.537



PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS

Herbicidas US$ 2.179.086

Cimento/argamassa: US$ 726.408

Preparações capilares: US$ 579.621

PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS



Compostos heterocíclicos contendo ciclo oxazina*: US$ 21.805.350

Compostos heterocíclicos contendo 1 ciclo pirazol*: US$ 10.412.923

Fosfato monoamônico: US$ 7.050.499

MAIORES MERCADOS

Para exportação

Estados Unidos: US$ 1.777.007

Chile: US$ 1.657.223

Paraguai: US$ 468.097

Para importação

China: US$ 49.419.113

Japão: US$ 16.212.288

Índia: US$ 9.572.810

DESEMPENHO POR MUNICÍPIO CEARENSE

Maiores exportadores

Maracanaú: US$ 2.396.991

Fortaleza: US$ 1.934.246

Eusébio: US$ 1.024.517

Maiores importadores

Maracanaú: US$ 70.417.117

São Gonçalo do Amarante: US$ 24.042.986

Fortaleza: US$ 6.754.377

DESEMPENHO POR ESTADO

Maiores exportadores

1º São Paulo: US$ 2.547.377.620

2º Pará: US$ 913.559.377

15º Ceará: US$ 6.310.272

Maiores importadores

1º São Paulo: US$ 9.444.078.931

2º Paraná: US$ 2.296.280.558

17º Ceará: US$ 119.647.809

MAIORES EXPANSÕES***

Exportação

1º Rio Grande do Norte: 951%

2º Alagoas: 198,7%

3º Ceará: 158,7%

Importação

1º Sergipe: 88,5%

2º Amapá: 31,3%

26º Ceará: -58,2%

* Usados na indústria farmacêutica

** Fertilizante

***Comparação entre 1º semestre de 2024 e 1º semestre de 2023

Fontes: CIN/Fiec



