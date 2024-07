Parceria vai capacitar 6 mil profissionais em tecnologia

Foto: FÁBIO LIMA A Brisanet anunciou, no evento, uma parceria junto a instituições para promover a qualificação profissional na área de tecnologia. (Foto: Fabio Lima/O POVO)

A cearense Brisanet anunciou ontem parceria com instituições de ensino para capacitação de 6 mil profissionais na área de tecnologia ainda neste ano.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), o Instituto Iracema e o Instituto de Gestão, Redes Tecnológicas e Energia (iRede) estão envolvidos no projeto. Os detalhes sobre quais cursos serão ofertados, período e forma de acesso, no então, ainda não foram divulgados.

Ontem, durante o Brisatech, evento sobre Negócios, Tecnologia e Inovação realizado no Centro de Eventos, em Fortaleza, o CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira, afirmou que a escassez de profissionais, como programadores e técnicos da informação é um desafio para disseminar a implementação de novas tecnologias em pequenas empresas.

Hoje as grandes fábricas de softwares não realizam implementações de sistemas aos clientes, o que fica, muitas vezes, a cargo das "integradoras", como Accenture, IBM e Deloitte. Tais integradoras são justamente as empresas que implementam soluções de grandes desenvolvedoras, como a Microsoft ou SAP, para outras de diversos segmentos.

"No caso das grandes empresas, que têm recursos para pagar por esses serviços (como a Brisanet), isso não é um problema. No entanto, as pequenas empresas, que são muitas, não têm condições de contratar esses grandes integradores, mesmo que as ferramentas em si não sejam tão caras. O desafio está na implementação, que é cara. Estão faltando esses profissionais", cita José.

O CEO informou, ainda, que é importante que existam empresas regionais, com custos acessíveis, para realizar essas integrações. Para o executivo, a próxima onda de inovação envolverá pequenas empresas especializadas no setor. "Elas devem enviar profissionais para se certificarem em produtos do Google, Microsoft e outras grandes operações."