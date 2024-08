Dólar atinge R$ 5,73, o maior valor desde dezembro de 2021

O dólar disparou ontem ao longo da tarde e superou a barreira dos R$ 5,70. A moeda americana chegou a bater os R$ 5,743, mas fechou em R$ 5,735 (alta de 1,41%), o maior valor desde 21 de dezembro de 2021, quando foi vendido a R$ 5,738.

Analistas atribuíram o movimento à aversão global ao risco deflagrada por temores de desaceleração mais forte da economia americana e, em menor medida, pelo avanço das tensões geopolítica no Oriente Médio.

Após o presidente do Fed (o banco central americano), Jerome Powell, abrir a porta anteontem para iniciar o corte de juros básicos em setembro, investidores receberam ontem dados sugerindo perda de fôlego maior da atividade nos EUA.

O índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês), usado para medir a atividade industrial com base nas encomendas às empresas, caiu em julho, na contramão da previsão de alta, e se manteve abaixo da linha de 50 pontos, o que sugere contração. Em outra ponta, os números de pedidos semanais de auxílio-desemprego subiram mais do que as expectativas.

"Há um movimento global de aversão ao risco que ganhou impulso forte hoje (ontem), sobretudo após indicador industrial mais fraco nos EUA e na China", afirmou o economista-chefe do Banco Pine, Cristiano Oliveira, ressaltando que o quadro externo deixou em segundo plano a reação ao comunicado da decisão de anteontem do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC manter a taxa Selic em 10,50% ao ano.

Já o Ibovespa lutou até o meio da tarde por sinal positivo neste primeiro fechamento de agosto, após a recuperação vista nos dois meses anteriores, especialmente em julho, quando subiu 3%. Mas, do meio para o fim da tarde, o índice da B3 não conseguiu resistir à forte correção em Nova York nesta abertura de mês e também à pressão no câmbio, que ontem foi negociado a R$ 5,74 na máxima. Assim, o Ibovespa fechou o dia em baixa de 0,20%, a 127.395,10 pontos, entre mínima de 127.149,63 (-0,39%) e máxima de 128.761,54 pontos ( 0,87%) na sessão, em que saiu de abertura aos

127.652,02 pontos.

O giro financeiro foi a R$ 23,8 bilhões na sessão. Na semana, o Ibovespa recua 0,08% e, no ano, acumula perda de 5,06%. (Agência Estado)