Gestão do Metrofor abre inscrições para ambulantes nas estações

A administração da Companhia Cearense de Trens Metropolitanos (Metrofor) autorizou a realização de inscrições para regularizar a instalação de espaços para pequenos comércios em áreas das estações do Metrô de Fortaleza. A partir do dia 8 serão iniciados os cadastros no site www.metrofor.ce.gov.br/negocios/

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e diz respeito ao procedimento para exploração temporária de espaços do Metrofor para uso comercial mediante credenciamento.

A principal intenção é organizar o comércio ambulante já presente em algumas estações e definir espaços para essas pessoas.

Conforme O POVO apurou, os empreendedores que tiverem o cadastro aceito pelo Metrofor contribuirão mensalmente com valores populares para ocupar os espaços.

O chamamento também estabelece que o cadastro seja feito gratuitamente de forma online.

Barbara Araújo, assessora da diretoria de Desenvolvimento Estratégico do Metrofor, responsável pela gestação de receitas acessórias - ou seja, receitas não provenientes da operação, destaca que já havia demanda dos próprios vendedores para que um processo como esse fosse realizado.

A demora se deveu ao fato de que o Metrofor ainda não possuía área responsável por receitas não provenientes da operação.

Ela explica que os cadastros vão passar por uma avaliação do Metrofor para depois ser emitida a autorização de uso do espaço.

"Os vendedores se cadastram e selecionam no nosso sistema uma oportunidade de negócio que vai estar lá disponível. Vamos disponibilizar espaços em determinadas estações, nós estamos iniciando com Vila União e Expedicionários, mas a ideia é que isso aconteça em todos os nossos espaços, posteriormente", afirma.

Todas as informações sobre as oportunidades e também para o credenciamento poderão ser conferidas no site do Metrofor: https://www.metrofor.ce.gov.br/negocios/