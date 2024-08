União libera R$ 2,28 bilhões para o Ceará no âmbito do PAC Seleções

Foto: Tiago Stile/Governo do Ceará METROFOR deve receber aporte bilionário para conclusão da Fase 1, no Colégio Militar

O Ministério das Cidades liberou R$ 2,28 bilhões para o Ceará no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que trata do processo de seleções de propostas da mobilidade, o PAC Seleções.

O montante bilionário será dividido entre três projetos cearenses. Dois deles da Prefeitura de Fortaleza e um do Governo do Estado.

Os recursos são oriundos do Orçamento Geral da União, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de outras fontes de financiamento geridas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A maior parte do montante será destinado à continuidade das obras do Metrô de Fortaleza (Metrofor). Ao todo, somente para esse projeto, serão destinados R$ 2,14 bilhões. Desse montante total, R$ 1 bilhão sairá diretamente do caixa da União.

Titular da secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), Hélio Winston Leitão destaca que os recursos devem proporcionar um adiantamento da obra até sua conclusão.

“Estes recursos serão importantes para concluirmos a obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, atualmente com 35,4% de execução civil, com uma boa expectativa de chegarmos, nos próximos meses, com as tuneladoras até a futura estação do Colégio Militar, na Aldeota, e concluirmos, assim, a primeira etapa de túneis escavados deste grande investimento para a mobilidade urbana da capital", destacou o secretário.

PAC Seleções priorizou projetos de mobilidade urbana sustentáveis Crédito: Priscila Smiths em 07/01/2020

Além dos recursos disponibilizados pelo Governo Federal, um crédito suplementar liberado pelo Governo do Estado repassou em julho mais de R$ 3,2 milhões para a Seinfra destinar às obras do Metrofor.

Segundo a pasta, o crédito foi encaminhado para os serviços complementares de conclusão da manutenção e comissionamento das tuneladoras e obras civis das estações da obra da Linha Leste do Metrofor.

Em relação aos projetos aprovados pela Prefeitura de Fortaleza no PAC Seleções, as ações se referem a projetos que devem contribuir com a mobilidade urbana no eixo rodoviário, com a inserção de novos corredores exclusivos para ônibus.

O primeiro é um projeto conhecido, inicialmente apresentado em meados de 2018 pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, de implantação de um corredor de transporte público na BR-116, para ligar a Messejana ao Centro.

Prefeitura de Fortaleza planeja utilizar recursos do PAC para ampliar extensão dos corredores de ônibus, como no corredor Messejana/Centro pela BR-116 Crédito: AURÉLIO ALVES

Para essa obra, o Ministério das Cidades liberou R$ 127,49 milhões, sendo que R$ 76,1 milhões são oriundos dos cofres da União.

Conforme O POVO apurou, também será incluído no projeto a construção do túnel da avenida Aguanambi na altura do cruzamento com a avenida Domingos Olímpio.

O secretário de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), Samuel Dias, explica que o projeto será financiado integralmente pela União e a obra deve obedecer o calendário do Governo Federal, por isso ainda não há definição de prazos neste momento inicial.

"A ideia de implantação do corredor Messejana/Centro através da implantação da obra do túnel em uma das extremidades e a outra é a interligação ao longo da BR-116 de um corredor exclusivo de ônibus junto ao canteiro central até o Terminal da Messejana", aponta.

O outro projeto selecionado no âmbito do PAC Seleções é o de requalificação do corredor de ônibus na avenida Bezerra de Menezes e a implantação de corredor de ônibus na avenida Mister Hull.

Neste caso, a liberação de recursos foi autorizada para elaboração de projetos, por R$ 2,5 milhões, advindos totalmente dos cofres da União.

Samuel Dias explica que a intenção da Prefeitura é estender para a Mister Hull o corredor de ônibus iniciado na Bezerra de Menezes até a altura do Terminal do Antônio Bezerra.

Ele ainda diz que o financiamento se refere à elaboração do projeto e que por isso não é possível determinar prazos e custos para a finalização do projeto, mas a intenção da gestão municipal é ter o projeto em mãos para submeter aos processos de financiamento "num futuro próximo".

Mais notícias de Economia

Conheça os projetos escolhidos pelo PAC Seleções

Prefeitura de Fortaleza: R$ 127,49 milhões para implantação do corredor de transporte público da BR-116/CE;

R$ 127,49 milhões para implantação do corredor de transporte público da BR-116/CE; Prefeitura de Fortaleza: R$ 2,56 milhões para elaboração de projetos - Requalificação do Corredor na Av. Bezerra de Menezes e Implantação de Corredor na Av. Mr. Hull;

R$ 2,56 milhões para elaboração de projetos - Requalificação do Corredor na Av. Bezerra de Menezes e Implantação de Corredor na Av. Mr. Hull; Governo do Estado: R$ 2,14 bilhões para complementação para implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza - Fase 1.

Fonte: Ministério das Cidades

Brasil

O valor total destinado ao Novo PAC Seleções no Brasil é de R$ 136 bilhões e a segunda etapa do programa está prevista para 2025