Acordo garante investimento de mais de R$ 300 mi para o Ceará

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 27-10-2023: Solar Coca-Cola é responsável por empregar 2,7 mil cearenses (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Com o intuito de modernizar a fábrica e aumentar sua produção, a Solar Coca-Cola, localizada no município de Maracanaú, na Grande Fortaleza, assinou acordo com o Governo do Ceará que garante investimento de R$ 306 milhões para o Estado nos próximos dois anos.

O Memorando de Entendimento (MoU) foi assinado pelo governador Elmano de Freitas, na segunda-feira, 5, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece). A celebração do acordo ocorreu no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

De acordo com o Executivo, é preciso expandir as políticas de incentivos que possuem o objetivo de atrair novos empreendimentos e fortalecer os já instalados no Ceará.

Já que, expandir essas empresas, “amplia as oportunidades para os cearenses, além de promover mais desenvolvimento econômico e social para o nosso estado”, destacou.

Além disso, o diretor de relações externas da Solar, Fábio Acerdi, ressalta que o acordo reforça a parceria da empresa com o Ceará, local onde está sua sede.

“A Solar já está aqui há muitas décadas e queremos seguir fazendo parte da agenda do Ceará, com crescimento e desenvolvimento econômico, como também sustentabilidade”, comentou Fábio.



Solar Coca-Cola no Ceará



Com uma fábrica, um centro de distribuição, um centro de vendas e mais de 55 mil pontos de vendas dentro do território do Estado, a Solar Coca-Cola informa que é responsável por empregar 2,7 mil cearenses.

A empresa divulga que também já apoiou a capacitação de 600 pessoas na área de gastronomia, em Maracanaú, por meio do Pacto por um Ceará Sem Fome, programa que visa combater a fome e promover a segurança alimentar no Estado, do qual é uma das signatárias.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia