Azul amplia frequência de voos regionais no Ceará

Foto: Azul Linhas Aéreas/Arquivo Azul anunciou a ligação regional entre Fortaleza e Quixadá, no Sertão Central, em abril de 2024.

A Azul Linhas Aéreas anunciou a ampliação em 200% do número de assentos em quatro frequências que partem de Fortaleza para o interior do Ceará a partir do dia 7 de outubro.

Com isso, a companhia passa a operar três vezes por semana as rotas que vão para Sobral, São Benedito, Iguatu e Crateús.

A Azul informa, ainda, que o incremento representa um aumento de 8% nos assentos em todo o Estado, isto é, não apenas nas quatro frequências.

O site da Azul, a central de vendas ou agências de viagens parceiras já contam com os voos disponíveis para compra.



Os dias contemplados serão às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, em voos realizados com aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para até nove pessoas.

O gerente geral de planejamento e estratégia da Azul, Vitor Silva, diz que esta ampliação é um passo para desenvolver a aviação regional e aumentar a conectividade no Estado.

Vitor afirma que as operações da companhia estão cada vez mais fortes no Ceará, com sucesso em voos consistentes, levando-a à ampliação das ofertas e da frequência semanal.

"Essas mudanças refletem nosso compromisso em atender cada vez mais e melhor nossos clientes, proporcionando mais conveniência e opções de viagens a todos”, disse.

A secretária do Turismo do Ceará (Setur), Yrwana Albuquerque, pontua que o aumento na oferta dos voos reforça a interiorização do turismo no Estado, já que facilita o acesso de visitantes.

O cenário possibilita, também, que a pasta governamental consiga distribuir benefícios da atividade e diversificar a oferta de produtos turísticos.

”Vale ressaltar que, além do segmento de lazer, essa ação também impulsionará os negócios nestas regiões, promovendo mais desenvolvimento econômico”, conforme Yrwana.

O site da Azul, a central de vendas ou agências de viagens parceiras já contam com os voos disponíveis para compra