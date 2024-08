Ceará capta R$ 530 milhões em investimentos ligados à neoindustrialização

Foto: Samuel Setubal NOVO polo automotivo será no modelo multimarcas, com montagem de veículos híbridos e elétricos

O Ceará recebeu nessa sexta-feira, 9, anúncios de investimentos industriais que somam mais de meio bilhão de reias. Com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, o Estado confirmou aporte de R$ 400 milhões no novo polo automobilístico de Horizonte e outros R$ 130 milhões na indústria do setor de energia eólica da Vestas.

Somente no projeto automobilístico, a operação deve iniciar no primeiro semestre de 2025 e gerar 255 empregos diretos na primeira fase. A projeção é de montagem de 40 mil carros por ano. No auge da operação a unidade deve gerar, ainda, 9 mil empregos.

O formato de produção é um diferencial, já que se trata de uma planta automotiva multimarcas, modelo inédito no Brasil. O local da unidade fabril será onde foi a fábrica da Troller. Outros terrenos no entorno também foram desapropriados pelo Governo do Estado para o estabelecimento do novo polo.

A iniciativa é da Comexport, empresa já reconhecida no mercado por sua operação de apoio ao setor automobilístico na importação de peças, por exemplo, atuando em parceria com marcas como Mercedes-Benz, Honda, BYD, Renault, Ford, GM, Toyota, Volkswagen e Porsche no Brasil.

A perspectiva futura é de que o Ceará tenha futuramente uma indústria de produção de peças para fornecimento para indústria automobilística nacional.

Novo polo automobilístico de Horizonte funciona onde era a unidade da Troller, que estava desocupada desde o fim da operação da marca, em setembro de 2021 Crédito: Aurelio Alves

O vice-presidente da Comexport, Rodrigo Teixeira, afirmou que trazer o projeto automobilístico é mais um passo que o Ceará dá para sediar a produção de veículos 100% local. Ele explica que a empresa não é uma fabricante, mas assinou contratos para se tornar montadora de veículos híbridos e elétricos.

Inicialmente, a empresa vai montar os veículos, seis modelos de três marcas, a partir de 2025.

O governador do Estado, Elmano de Freitas, celebrou o acordo e destacou que o Ceará, enfim, terá o polo automobilístico "que sonhou por gerações".

"Ainda não podemos anunciar detalhes sobre as marcas e modelos de veículos que serão produzidos devido a cláusulas de confidencialidade, mas estou ansioso para, no futuro, estar com o presidente Lula para anunciar o primeiro veículo elétrico ou híbrido produzido no Ceará", afirmou o governador na solenidade de lançamento.

Já o vice-presidente da República, destacou que o projeto industrial é possível graças ao projeto Mover, fortalecendo a indústria com foco em inovação e descarbonização. "[No Mover] são R$19,5 bilhões de crédito financeiro até 2028. E o presidente assinou a medida provisória, aqui no Ceará, que vai trazer mais previsibilidade e segurança jurídica para os novos investimentos no polo automotivo em Horizonte”, disse.

O outro investimento anunciado foi feito pela indústria de aerogeradores dinamarquesa Vestas, que está investindo R$ 130 milhões na sua operação no Estado.

FORTALEZA, CEARÁ, 08-08-2024: Eduardo Ricotta em coletiva falando sobre as ações da empresa Vestas, com o Governo Federal. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Em Aquiraz, a Vestas passará a produzir um novo modelo de turbina eólica, a V163-4,5 MW, que, segundo o CEO da Vestas para América Latina, Eduardo Ricotta, deve reduzir o custo de energia e tornará o setor mais competitivo.

Além da inovação industrial, a Vestas também garantiu apoio do banco Santander, que separou R$ 1 bilhão (quantia que pode chegar a R$ 2,5 bilhões) para apoio aos entes da cadeia produtiva no acesso a crédito. Quanto mais ESG os projetos, menores os juros.

Lá, o ministro Alexandre Silveira destacou que a Vestas é fornecedora de grandes empresas do setor de energia renovável, como Casa dos Ventos e Qair (que também possuem projetos de hidrogênio verde), e que o anúncio "é a certeza de que houve fortalecimento da indústria de energia eólica". (Colaborou Ana Luiza Serrão e Fabiana Melo)

Foi divulgado, também na manhã dessa sexta-feira, 9, que o Governo do Estado aderiu ao Sistema Nacional de Economia de Impacto (Simpacto), que foca no apoio a negócios que visam a diminuição da pobreza e cuidado do meio ambiente.

O vice-presidente Geraldo Alckmin lembrou que o Brasil perdeu indústrias automobilísticas entre 2021 e 2022, mas destaca que elas estão sendo retomadas, como na Bahia, em São Paulo e no Ceará. Para ele, a indústria agrega valor, paga salários mais altos e está na vanguarda da inovação

Investimentos atraídos focam na transição energética

O avanço do Ceará no rumo de liderança na transição energética brasileira tem rendido frutos em forma de atração de investimentos em toda essa cadeia econômica. A avaliação foi feita em declarações de autoridades presentes nas agendas de lançamentos dos investimentos.

O secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE), Salmito Filho, destacou que os projetos do Ceará não são isolados, mas conectados e articulados com estratégias de curto, médio e longo prazo, citando, ainda, o Pecém e a Zona de Processamento de Exportação (ZPE).

O presidente Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, pontuou que o mês de agosto tem sido especial, com a aprovação do Marco Legal do H2V e, agora, com esse novo investimento, que significa o novo momento da indústria automobilística para o Ceará.

"Fico feliz porque tudo é verde, tudo novo. As coisas estão todas conectadas com o que o planeta mais discute que é a economia verde", disse Ricardo, comentando que 1,1 gigawatt foi implementado em projetos de energia eólica e solar no último um ano e meio no Estado.

O dirigente da Fiec citou, ainda, que a empresa ArcelorMittal também vai anunciar um investimento em breve, relacionado ao desenvolvimento sustentável, mas não deu mais detalhes.

Ontem, foi anunciado também que o Governo do Estado aderiu ao Sistema Nacional de Economia de Impacto (Simpacto), que foca no apoio a negócios que visam a diminuição da pobreza e cuidado do meio ambiente. O gerente de fomento econômico da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Eduardo Neto, afirmou que o objetivo é fortalecer a economia de impacto nos estados, avançando também nesta frente.

Energias renováveis terão prioridade em créditos tributários

O Governo do Ceará firmou acordo com as empresas do setor de energias renováveis de que dará prioridade a esse segmento no pagamento de créditos tributários de ICMS devidos pelo Estado.

A assinatura foi feita em solenidade na fábrica da Vestas, em Aquiraz. Uma mensagem deve ser enviada à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) com um projeto neste sentido.

O governador explica que a mensagem ao Legislativo estadual definirá claramente os critérios e os valores que serão aportados. "Com certeza o diálogo com o setor para que se garanta que essas empresas possam se desenvolver ainda mais".

O CEO da Vestas, Eduardo Ricotta, celebrou o acordo e destacou que essa transferência de crédito é um incentivo para que mais investimentos do setor possam ser realizados no Ceará.

"Essa transferência de crédito será utilizada para os nossos clientes que colocarem parques eólicos aqui no Ceará. Então, esse é mais um incentivo que a gente tem para ampliar projetos no Estado. Então, esse pacote vem justamente para a gente conseguir dar a virada que se precisa na indústria eólica", pontuou.

E continuou, destacando os diferenciais competitivos do Ceará. "O recurso natural em termos de Sol e vento é muito bom aqui. A gente tem certeza que o Brasil vai ser um polo exportador de combustível verde. É só uma questão de tempo e de volume. Então, a gente tem certeza que essa transição vai acontecer", enfatizou o CEO da Vestas.

Além da cúpula da empresa, liderada pelo CEO da Vestas para América Latina, estiveram presentes o governador do Estado, Elmano de Freitas, a embaixadora da Dinamarca no Brasil, Eva Bisgaard Pedersen, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o deputado federal Danilo Forte.