Por R$ 60 milhões, licitação para qualificação da CE-377 em Quixeré beneficiará Apodi e Topshoes

O Governo do Ceará publicou no Diário Oficial da União (DOU) aviso de licitação para qualificação de trecho de 30 km da CE-377, no município de Quixeré, localizada no Vale do Jaguaribe a 197km de Fortaleza). A obra se estenderá entre o Distrito Industrial Bom Sucesso até o entroncamento com a CE-458, que dá acesso à BR-116.

A obra, que deve custar R$ 60 milhões, deve beneficiar empresas instaladas naquela região, sendo as principais a indústria cimenteira Apodi e a calçadista Topshoes.

A qualificação do trecho ficará sob responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP) e o financiamento por conta de recursos advindos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O projeto faz parte dos investimentos no âmbito do Programa de Qualificação da Infraestrutura Rodoviária (InfraRodoviária Ceará) e a escolha será de modelo Licitação Pública Internacional (LPI) e segue aberta a propostas até o dia 25 de setembro.

Quixeré é um município no qual indústrias têm atuação importante na economia local. Conforme dados do Observatório da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), existem 29 empreendimentos industriais no município, empregando ao todo 1,5 mil pessoas, 43% do total de empregos formais de Quixeré.

A estrutura econômica do município conta ainda com 40% de participação da indústria. Com isso, o Produto Interno Bruto (PIB) entre 2017 e 2021 avançou 26,9%.

Somente no caso da Topshoes, calçadista do Grupo Coopershoes, a unidade fabril conta com mais de 12 mil metros quadrados (m²) para produção de calçados vulcanizados e cementados das marcas Rainha e Topper.

O Grupo Coopershoes aplicou mais de R$ 20 milhões na abertura dessa unidade fabril em dezembro de 2019. Conforme O POVO publicou na época, 500 funcionários foram contratados no início da operação que inicialmente produzia 10 mil pares por dia.

Já a operação da Cimento Apodi em Quixeré inclui um parque industrial de 3 mil hectares de área. Juntando com a operação no Complexo do Pecém, as unidades da empresa no Estado têm capacidade de produzir mais de 2 milhões de toneladas de cimento ao ano.

Procurada, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) informou que a qualificação da rodovia no âmbito do InfraRodoviária Ceará, além do Distrito Industrial de Bonsucesso, beneficia outras localidades da região e favorece o transporte de passageiros e mercadorias.

O trecho de 30 km interliga pelo menos cinco rodovias, as CEs 356, 458, 123 e 256, e ainda a BR-116.

Ainda de acordo com a SOP, mais quatro obras do Programa InfraRodoviária Ceará já foram iniciadas, além dessa licitação de Quixeré.

Trecho de 36,6 km da CE-187, entre Aiuaba e Campos Sales, além de outros três trechos da CE-371 que somam 85 km, passando pelas cidades de Saboeiro, Antonina do Norte, Assaré e Campos Sales, também estão sendo qualificados.

Mais estradas serão qualificadas com recursos do BID no Ceará

Além dos projetos já em andamento e da licitação anunciada para setembro, outros municípios cearenses também devem ser beneficiados por esse projeto e encontros comunitários e consultas públicas são realizados.

Exemplo disso é o caso da CE-366, no trecho que liga Santa Quitéria a Varjota. As obras devem ser estender por 40 km e consulta pública realizada pela SOP esclareceu como deve funcionar a intervenção.

O projeto deve promover a remoção completa do asfalto antigo, construção de nova pavimentação e ampliação do acostamento, com custo estimado em R$ 45 milhões.

Conforme a SOP, as melhorias para a CE-366 devem favorecer diretamente às famílias que residem nas proximidades do Açude Araras, do Rio Acaraú e nas localidades de Trapiá e Paulo Rodrigues, além de tornar o deslocamento entre a sede dos dois municípios mais ágil e seguro.

Outro projeto é o da CE-384, com trecho de 23,5 km que liga a sede de Mauriti, passando pelo distrito de Umburanas, à divisa com o estado da Paraíba. Em audiência pública, a comunidade local cobrou a obra, já que o rodovia foi castigada pelas chuvas nos últimos dois anos.

O projeto prevê a restauração da base, novo revestimento asfáltico, correção de curvas e revisão do sistema de drenagem.

Os apontamentos gerados em cada consulta pública são documentados e entregues ao BID para avaliação e autorização dos repasses financeiros. Em seguida, é iniciada a fase do processo licitatório das obras rodoviárias.

A previsão é que a SOP promova pelo menos dez encontros em diferentes regiões do estado entre 2024 e 2026.

Eficiência logística será potencializada, diz empresa

Uma das empresas a serem beneficiadas pela requalificação da CE-377, a Cimento Apodi destacou, em nota enviada a O POVO, ter recebido "com entusiasmo" a notícia sobre a obra. A empresa avaliou que ela vai colaborar para o aumento da eficiência logística da fábrica que possui no município de Quixeré, e "de todas as indústrias que trafegam na região, reduzindo os custos e aumentando a segurança das operações".

"Boas estradas garantem não somente um transporte mais rápido, mas mais seguro também. A qualificação da malha rodoviária é fundamental para a competitividade das indústrias, ainda mais no Brasil, que tem no transporte rodoviário seu principal meio de escoamento", enfatiza a empresa.

"Com custos mais baixos, as indústrias conseguem deixar os preços mais acessíveis. Todo mundo sai ganhando. A alocação de recursos focados em infraestrutura para a logística é fundamental para fomentar o desenvolvimento local à medida que atrai novos investimentos", prossegue a Cimento Apodi.

"Esse tipo de obra também é importante para a redução das emissões de CO₂, já que reduz o consumo excessivo de combustível. Quando se investe na infraestrutura rodoviária, está se investindo no desenvolvimento econômico do País, no meio ambiente e na segurança das pessoas", acrescenta.

"Além disso, a Apodi desenvolve diversos projetos sociais na comunidade, a maioria relacionados à educação e à qualificação profissional", conclui. (Adriano Queiroz)