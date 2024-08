Cinturão Digital do Ceará recebe US$ 38,7 milhões e será atualizado; entenda

Foto: FÁBIO LIMA O investimento no Ceará mais Digital foi de US$ 38,7 milhões

O Cinturão Digital do Ceará (CDC) recebeu, por meio do programa Ceará mais Digital, investimentos de US$ 38,7 milhões, ou seja, por volta de R$ 212,4 milhões (cotação desta terça-feira, 13) para processo de transformação digital dos serviços do Governo do Estado.

O objetivo, de acordo com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), gestora do CDC, é elevar a eficiência da administração pública e a qualidade das entregas para os cidadãos.

Além disso, grande parte da iniciativa foi executada pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag), com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que concedeu empréstimo de US$ 31 milhões. O restante do montante é de contrapartida local.

O investimento será aplicado em quatro componentes e na categoria destinada à sua administração (gerenciamento, auditoria e avaliação):

Transformação digital dos serviços públicos

Transformação da Gestão Pública

Infraestrutura digital

Conectividade e transformação digital do Ministério Público do Ceará

Serão US$ 5 milhões para compra de equipamentos DWDM (equipamentos, sobressalentes, licenças, softwares, materiais de instalação e serviços de instalação), US$ 800 mil para gestão da rede e US$ 6,7 milhões para a construção do Centro de Operação de Segurança (SOC, sigla em inglês).

Para as duas últimas operações, a Etice criou um Termo de Referência (TR) e já efetivou a contratação dos dois consultores, que foram exigidos pelo Banco Mundial, que segundo a nota, devem apoiar a empresa na definição de um modelo de gestão e governança do CDC.

De acordo com o diretor de operações da Etice, Osman Lima, o CDC possuía capacidade de 10 Gigabit por segundo no começo. Já agora, “a meta é sair de 10 para 400 gigabits por segundo”, comenta Osman.

Fernando Antônio de Carvalho Gomes, primeiro consultor, deverá elaborar o TR e os Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para contratação de empresa especializada que atenda ao desenvolvimento de uma visão atualizada do CDC.

Além disso, deverá realizar uma autoavaliação das atuais condições de funcionamento da rede e uma estratégia de alto nível que identifique as linhas de ação para definir um modelo de gestão e governança do Cinturão.

O consultor contratado deverá também acompanhar o processo licitatório e analisar as entregas da Empresa Contratada conforme TR, num prazo total de 18 meses.

O segundo, Marcial Porto Fernandez, consultor sênior em Segurança da Informação, vai acompanhar o Plano de Aquisições do Programa Ceará Mais Digital, para a contratação de empresa especializada para implementação de políticas e soluções de cibersegurança.

O propósito será monitorar todos os sistemas da rede, identificar e responder aos sinais de possíveis ataques, análise de informação, gerenciamento de vulnerabilidades de sistemas e operação de dispositivos de segurança cibernética.

Ele também vai elaborar o TR e o ETP para a contratação da empresa, num prazo de 18 meses.



