Fortaleza tem 75,3% dos consumidores endividados

Foto: Samuel Setubal O gasto com a alimentação foi o que mais infleunciou no endividamento

A taxa de consumidores endividados em Fortaleza foi de 75,3% no mês de agosto, o índice representa um aumento de 0,5 e 0,4 ponto percentual (p.p.) em comparação com julho deste ano (74,8%) e com agosto de 2023 (74,9%), respectivamente.

Os dados, antecipados ontem pelo colunista do O POVO Armando de Oliveira Lima, constam da pesquisa Perfil do Endividamento do Consumidor em Fortaleza, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC) da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

A análise do perfil dos consumidores endividados aponta predominância entre mulheres, especialmente na faixa etária de 25 a 34 anos, e entre aqueles com renda mensal entre cinco e dez salários-mínimos.

O comprometimento da renda familiar com o pagamento de dívidas ainda é significativo, representando 43,7% da renda média, embora tenha havido uma redução de 1,5 pontos percentuais em relação a julho de 2024.

"Este cenário reflete tanto a capacidade de gestão financeira dos consumidores de Fortaleza quanto os desafios econômicos persistentes, especialmente para os grupos de menor renda e para as mulheres", apontou.

A pesquisa mostrou ainda que 21,1% da população da Capital está com contas ou dívidas em atraso, quantidade que se manteve estável em relação à registrada em julho, quando era 21%, e menor do que a do mesmo mês do ano passado ( 22,8%). Além disso, desse montante, 11,3% são inadimplentes, ou seja, possuem dívidas que venceram a mais de 90 dias.

Confiança

Índice de Confiança do Consumidor (ICC) registrou 118,7 pontos em agosto. Queda de 1,2% em relação a julho (120,1 pontos)