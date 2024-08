Vendas do comércio varejista crescem 6,9% no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Os dados saíram na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC). (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O volume de vendas do comércio varejista cresceu 6,9% em junho deste ano no Ceará, em comparação a igual mês do ano anterior. No acumulado do ano, o avanço de base anual foi ainda maior, com variação positiva em 9,2% no Estado.

Os dados saíram na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice ficou positivo, também, no acumulado dos últimos 12 meses, com 9,1% a mais em junho deste ano em relação ao último ano. Todavia, houve pequeno recuo de 0,8% no comparativo mês a mês, isto é, junho ante maio.

No comércio varejista ampliado, o Ceará avançou 2,2% em junho de 2024, na base anual. A variação dos últimos 12 meses foi positiva em 10% e em 7,6% no acumulado do ano, ambos ampliados em comparação aos períodos igualmente anteriores.Mensalmente, o avanço ampliado foi de 0,1%.

De acordo com o economista Alex Araújo, os dados do Ceará são bastante positivos e indicam um consumo sólido, além de boa performance econômica, "mostrando que o consumidor está voltando a comprar e movimentar o comércio."

"Diversos fatores estão influenciando esse desempenho positivo. O crescimento econômico local, impulsionado por investimentos em infraestrutura e desenvolvimento regional, gerou mais empregos e aumentou a renda, o que, por sua vez, estimulou o consumo", detalha.

Ademais, Alex cita impactos de programas de incentivo, como o Bolsa Família, e a recuperação do consumo, sugerindo que uma demanda reprimida começou a ser liberada no Estado.

O economista vê, ainda, um aquecimento do setor de construção civil, o qual reflete em alta demanda por materiais de construção e indica expansão no mercado imobiliário.

"Esses elementos combinados contribuíram para o forte desempenho econômico do Ceará", comenta.

As vendas de veículos, motocicletas, partes e peças cresceram 2,9% no Estado em junho, em relação a igual mês do ano passado; e 10,8% no acumulado dos últimos 12 meses. Todavia, ante maio, o volume do mês de junho caiu 10,1%.

Já os materiais de construção tiveram vendas 9,2% maiores em junho deste ano em relação a junho do ano anterior, ficando com variação positiva na base mensal (12,7%) e no acumulado dos últimos 12 meses (12,4%).