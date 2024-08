Mucuripe: Licitação para requalificar acesso ao Terminal de Passageiros é publicada

Foto: André Alencar/CDC Acesso ao Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza

Cedido à iniciativa privada em abril deste ano, o Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza terá uma requalificação do acesso ao equipamento.

A Companhia Docas do Ceará (CDC), que administra o porto, publicou uma licitação no Diário Oficial da União da última quarta-feira, 14, para a contratação do serviço, como O POVO adiantou em fevereiro deste ano.

O objetivo, diz a CDC, visa fortalecer "a atividade turística, com a expectativa de incremento da movimentação de pessoas, no Terminal Marítimo de Passageiros, após o seu arrendamento por empresa especializada."

Como será escolhida a empresa?

A licitação publicada é do tipo menor preço global, na qual a empresa vencedora será a de menor custo para a contratante e melhor oferta de serviço.

Todo o processo de inscrição é online. As propostas serão abertas no dia 6 de setembro, por volta das 9h, segundo o edital.

Acesso ao Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza Crédito: André Alencar/CDC

O prazo para a conclusão das obras é de quatro meses a partir da emissão da ordem de serviço.

Quais serão as obras?

Porta de entrada de turistas que desembarcam de cruzeiros na Capital, o Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza tem acesso com rua esburacada e sem acostamento.

Com a licitação, a CDC estabelece no projeto de infraestrutura a necessidade de duplicar o trecho com aplicação de piso intertravado.

Além disso, há a exigência de construção de canteiro central, calçadas, iluminação e sinalização.

"Haverá ainda um muro de blocos de concreto, que reforçará o isolamento da área alfandegada do Porto", completa a Companhia Docas.



Edital

Mais informações sobre o edital de licitação do Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza podem ser acessados em: https://www.docasdoceara.com.br/