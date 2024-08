Cinturão Digital chegará a todas as cidades do Ceará até 2025, diz Etice

Foto: FCO FONTENELE UPGRADE na estrutura do Cinturão Digital vai elevar capacidade da rede para 400 GB

O Cinturão Digital do Ceará (CDC), projeto para promover internet de alta velocidade, está previsto para operar nos 184 municípios do Ceará até metade de 2025.

A possibilidade foi apresentada por Francisco Barbosa, presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), em entrevista ao programa Guia Econômico, na Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 16.

Hoje, 133 cidades do Estado contam com a cobertura do projeto. “A expectativa é que até o meio do próximo ano a gente consiga entregar esse fechamento do nosso Cinturão Digital”.

A demora, explica Barbosa, tem relação com a procura do cabeamento e a estrutura de posse que possa suportar os dados demandados.

“Instalar em um poste que não tem estrutura suficiente, seria um complicador. Então tem que ter a robustez suficiente para suportar o nosso cinturão. A proposta do governador Elmano de Freitas é que a gente consiga chegar nas 184 cidades com a fibra toda nossa, a ideia é não atingir só os órgãos do Estado, mas a gente estender a todo o Estado”, afirma.

Ainda na última terça-feira, 13, o Cinturão Digital do Ceará recebeu, por meio do Programa Ceará mais Digital, investimentos de US$ 38,7 milhões (aproximadamente R$ 212,4 milhões, na cotação do dia) para processo de transformação digital dos serviços do Governo do Estado.

Segundo a Etice, o objetivo é elevar a eficiência da administração pública e a qualidade das entregas para os cidadãos.

“Nesses 133 municípios, a gente tá saindo de uma capacidade de 10 gigas (GB) para 400 GB. Então isso é melhorar o tráfego de dados no Estado de uma forma extremamente robusta”, explica Francisco.

A expansão, que será por meio do aumento da potência dos equipamentos, vai ser uma medida para aumentar as oportunidades de desenvolvimento em áreas do Ceará e reduzir o número de falhas e interrupções no contexto digital, de acordo com Barbosa.

“Com uma capacidade maior de volumes de dados, na área da saúde, por exemplo, uma tomografia usa um volume de dados muito grande para ser transferida, então quando você tem uma capacidade maior, você pode mandar mais informações que possam estar em um hospital do interior para vir para Fortaleza através dessa transferência em pouco tempo”.

Barbosa também afirma que tem existido uma procura, dos estados do Nordeste, pela ideia do Cinturão Digital.

“Temos aí uma oportunidade de convidar os parceiros do Nordeste, imagina construir um Cinturão do Nordeste e o governador Elmano encabeçar esse projeto, porque nós temos a experiência e exportamos isso”.

Veja as cidades que não têm cobertura do Cinturão Digital

Alto Santo



Aratuba



Cariús



Carnaubal



Catarina



Croatá



Deputado Irapuan Pinheiro



Ererê



Farias Brito



Fortim



Frecheirinha



Granjeiro



Ibicuitinga



Icó



Ipaporanga



Iracema



Itatira



Jaguaribe



Jardim



Jijoca de Jericoacoara



Jucás



Madalena



Martinópole



Milhã



Moraújo



Morrinhos



Mulungu



Orós



Pedra Branca



Pereiro



Pindoretama



Pires Ferreira



Porteiras



Potengi



Potiretama



Quiterianópolis



Quixelô



Reriutaba



Saboeiro



Salitre



São João do Jaguaribe



Senador Sá



Solonópole



Tarrafas



Tururu



Uruburetama



Pacujá (Com fibra fora da parte urbana - próximo da sede municipal)



Barro (Com fibra fora da parte urbana)



Penaforte (Com fibra fora da parte urbana)



Santana do Cariri (Com fibra fora da parte urbana - próximo da sede municipal)



Veja abaixo a entrevista com Francisco Barbosa