Percentual de idosos que utilizam internet cresce, em quatro anos no Ceará

O percentual de idosos cearenses que utilizaram a internet cresceu expressivamente entre 2019 e 2023, com uma expansão de 22,8 pontos percentuais (p.p). Levando em consideração o número total da faixa etária, o montante chegou a 52,2% em 2023.

O intervalo de idade que registrou o maior percentual foi o de 20 a 24 anos, com 95,3% de usuários. Em seguida, aparece o grupo de 10 a 13 anos (84,1%) e de 50 a 59 anos (78,8%).

Os dados são do Módulo de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) investigado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 16.

Ainda que o uso da internet permaneça menor nas pessoas de 60 anos ou mais de idade, o estudo explica que observa-se uma acelerada expansão de usuários entre a população idosa.

"O que pode ter sido propiciado, entre outros fatores, pela evolução nas facilidades para o uso dessa tecnologia e na sua disseminação no cotidiano da sociedade", afirma.

Uma delas é Celia Viana, de 76 anos. Com vontade de entender um pouco mais sobre o universo, entrou no Chá Tecnológico e Social, do Instituto Idear, em 2018. Lá, conseguiu aprender tanto como utilizar as redes sociais como evitar de cair em golpes.

"É incrível ver como essas iniciativas podem transformar vidas, especialmente para os idosos. A oportunidade de aprender a usar a tecnologia e participar de atividades certamente traz alegria e independência."

Ela também explica que o projeto a ajudou a participar de uma verdadeira comunidade, com a possibilidade de falar com diversas pessoas, inclusive de outros países como Itália e França.

"Quando eu comecei a fazer outro curso por vontade própria, eu escutava muito "A senhora não faz mais comida". E é porque eu aprendi a viver, adoro me comunicar e a internet ajudou nesse processo."

As atividades do projeto abrangem as tecnologias do dia a dia, como o uso das funções do celular, pesquisa na internet, redes sociais e outros.

Além de conteúdos voltados para o bem-estar físico e emocional, como exercícios de desenvolvimento cognitivo e ensino de novas habilidades para a prática cotidiana, incluindo culinária, ginástica, crochê, canto, desenho e pintura, cidadania, educação financeira, fotografia digital e outros.

Ao fim do projeto, os participantes ainda ficam com um tablet, como doação, para seguirem desbravando as ferramentas digitais.

Cerca de 83% dos cearenses utilizaram internet

Em 2023, na população estimada de 8,1 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade do Estado,

82,9% (6,7 milhões) utilizaram a internet nos últimos três meses.

O percentual de usuários vem crescendo desde 2016, ano inicial da série, quando 51,8% da população de 10 anos ou mais de idade havia utilizado a tecnologia no período de referência.

Em relação ao sexo, no Ceará, 84,7% das mulheres utilizaram a internet em 2023, acima da quantidade apresentada pelos homens (80,9%).

Analisando por nível de instrução, o grupo de pessoas sem instrução e fundamental incompleto (67,1%) apresentava um número de uso da web bastante inferior ao dos demais grupos de escolaridade.

Os maiores percentuais foram estimados para as pessoas com ensino superior incompleto (96,8%) e com superior completo (96,6%).

Por cor ou raça, observa-se que, em 2023, o percentual de pessoas declaradas brancas que utilizaram a internet no período de referência foi de 83,4%, um pouco acima do estimado para aquelas de cor ou raça preta (82,0%) e parda (82,8%).

De acordo com o estudo, nota-se que o diferencial do acesso por cor ou raça vem se reduzindo progressivamente, ano a ano, ao longo da série. Em 2016, as diferenças eram mais expressivas, quando 58,1% das pessoas brancas, 48,0% das pretas e 49,7% das pardas haviam utilizado a internet.



Sobre a frequência com que as pessoas normalmente utilizavam a tecnologia, entre as pessoas de 10 anos ou mais de idade, 94,7% usavam de forma habitual todos os dias, sendo que apenas 0,6% utilizavam com uma frequência inferior a uma vez por semana.

Já o equipamento mais frequente para acessar a web continua sendo o telefone móvel celular (97,9%), seguido, em menor medida, pela televisão (42,3%), pelo microcomputador (18,9%) e pelo tablet (6,7%).

Analisando a série iniciada em 2016, observa-se uma tendência de queda da proporção de pessoas que usaram microcomputador e um aumento da televisão para esse fim.

Isso porque o acesso à internet por meio do microcomputador declinou de 50,3%, em 2016, para 31,1%, em 2019, até atingir o menor valor da série em 2023, 18,9%.

Por outro lado, o aparelho televisor progrediu continuamente nesse período: de 8,7%, em 2016, para 29,4%, em 2019, até alcançar em 2023 a maior proporção (42,3%).



Finalidade do acesso à internet

O percentual de pessoas que acessaram a internet para conversar por chamadas de voz ou vídeo manteve-se como a finalidade mais informada, alcançando 93,0% dos usuários em 2023.

Já a segunda finalidade mais relatada foi assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes (87,4%). Ainda que bastante frequente, essa utilização apresentou queda tanto em relação a 2022 (-0,7 p.p.) quanto em relação a 2019 (-3,3 p.p.).

Outras finalidades de uso apontadas por mais da metade dos usuários da internet no período de referência foram:

Receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail (85,2%)

Usar redes sociais (83,2%); ouvir músicas, rádio ou podcast (79,2%)

Ler jornais, notícias, livros ou revistas pela Internet (61,2%)

Acessar bancos ou outras instituições financeiras (57,1%)

Enviar ou receber e-mails (47,0%)

Dentre essas finalidades, destaca-se a expansão, em relação ao ano anterior, do uso da Internet para acessar bancos ou outras instituições financeiras (8,8 p.p.) e queda do uso para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail (-3,2 p.p.).

As demais atividades realizadas por meio da Internet foram citadas em menor proporção, abrangendo menos da metade dos usuários:

Comprar ou encomendar bens ou serviços (31,0%)

Usar algum serviço público (26,0%)

Jogar (25,4%)

Vender ou anunciar bens ou serviços (13,0%)

No entanto, o principal motivo da parcela que não usa internet (17,4% ou 1,4 milhão) não terem acessado a tecnologia são:

Não saber utilizar a internet (54,9%)

Serviço de acesso à internet era caro, bem como equipamento eletrônico necessário era caro (19,1%)

Falta de necessidade (18,2%)

Acesso gratuito à internet em locais públicos

Em 2023, apenas 9% das pessoas que usaram a internet no período dos últimos três meses afirmaram ter acessado o serviço gratuitamente em estabelecimentos públicos de educação (como escolas e universidades) ou bibliotecas públicas (frente a 8,8% em 2022).

Essa utilização em estabelecimentos públicos de saúde (como postos de saúde e hospitais) foi apontada por 5,6% dos usuários, enquanto 5,9% de pessoas acessaram em praças e parques públicos (percentuais de 4,3% e 5,4%, respectivamente, em 2022).



