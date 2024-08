Ceará lidera número dívidas protestadas em cartórios no Nordeste

Foto: José Cruz/Agência Brasil PREFEITURAS têm obrigação de efetuar o protesto antes de levar o caso à Justiça

O Ceará tem o maior número de títulos protestados em cartórios no Nordeste nos últimos três anos, segundo dados do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seccional Ceará (IEPTB-CE).

São 386.851 processos abertos entre janeiro e 30 de julho deste ano, o que já garante a liderança. Mas 2023 e 2022 registraram o maior número consolidado também, com 433.494 protestos e 565.489, respectivamente.

Lucas Cariri, gestor do IEPTB-CE, aponta duas explicações para o comportamento dos dados: a adoção de plataformas on-line pelos cartórios de protesto e também a adesão dos municípios a uma resolução federal que determina o registro nos cartórios da Cobrança de Dívidas Ativas (CDA) com o poder público.

Participação dos CDAs

As CDAs por municípios passaram a ter o trâmite via cartórios de protestos desde 2015, explica Cariri, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na tentativa de reduzir o volume de processos nos tribunais estaduais.

Com isso, as prefeituras têm a obrigação de efetuar o protesto antes de levar o caso à Justiça. Esses casos, apenas no Ceará, representam um pouco mais de 60% das centenas de milhares de processos registrados, estima o gestor.

"Os CDAs, como o ISS (Imposto Sobre Serviço), só pode ser inscrito na dívida ativa após um ano de imposto não pago. Era muito comum isso ficar retido até o momento de executar, que era a protocolar na Justiça. E isso acabava congestionando o nosso Judiciário", explica Cariri.

A mudança, diz ele, agilizou tanto para o poder público quanto para os demais entes com processos na Justiça, uma vez que iam para o fim da fila dos julgamentos com a entrada dos protestos de dívidas.

Uma das metas do Instituto, segundo ele, é ampliar o número de prefeituras a aderirem à medida. Hoje, dos 184 municípios, cerca de 70 já cumprem o rito. Para chegar a mais cidades, o IEPTB-CE planeja uma agenda pelo interior cearense, começando pelo Cariri.

Plataformas levam informações a todo o País

O gestor ainda classifica os cartórios de protestos como "fortes fiscais da Justiça" e aponta a utilização das plataformas como essenciais para a atividade.

Hoje, qualquer cidadão pode consultar a Plataforma CENPROT (www.pesquisaprotesto.com.br), o Avise-me do IEPTB-CE (aviseme.ieptbce.com.br), a Central de Atendimento IEPTB-CE (WhatsApp no número 85 98200-9501) e no Resolve do IEPTB-BR (https://resolve.cenprot.org.br/).

Os canais oferecem desde orientação sobre como teve o nome protestado até instruções de como regularizar as dívidas ativas, além de informarem sobre protestos feitos em qualquer estado do País.

“Hoje, os cartórios de protesto são todos interligados e, através do Instituto, um credor lá de Juazeiro do Norte pode enviar um título para ser cobrado no Mato Grosso”, exemplifica.

As consultas são gratuitas. Mas as taxas cobradas até a regularização da dívida dependem das tabelas estaduais. Somente apenas a quitação, as certidões de crédito são excluídas.



Restrições

Com um título protestado, as pessoas têm dificuldade em obter crédito, fazer compras parceladas e alugar imóveis, além de ter restrições em serviços (telefonia e banco, por exemplo) e até perdas de bens

Serviços para Regularização e Orientação

Plataforma CENPROT: Oferece pesquisa de títulos protestados através do CPF ou CNPJ e possibilita o cancelamento eletrônico de protestos pelo site www.pesquisaprotesto.com.br.

Serviço Avise-me do IEPTB-CE: Cadastre-se em aviseme.ieptbce.com.br para receber alertas via WhatsApp sobre títulos em processo de protesto e tome medidas preventivas.

Central de Atendimento IEPTB-CE: Contate pelo WhatsApp no número (85) 98200-9501 para orientações detalhadas sobre protestos e cancelamentos em cartórios do Estado do Ceará.

Restrições

Dificuldade de Obter Crédito: Bancos e instituições financeiras consultam registros de protesto antes de conceder empréstimos e financiamentos, podendo recusar crédito ou aplicar taxas de juros mais altas.

Problemas com Compras a Prazo: Lojas que oferecem crediários podem negar a aprovação de compras financiadas para devedores com títulos protestados.

Dificuldade em Alugar Imóveis: Proprietários verificam a situação financeira de locatários, e um nome protestado pode dificultar a aprovação de contratos de aluguel.

Restrições em Serviços: Contratação de serviços como planos de telefonia e abertura de contas bancárias também podem ser negadas devido a registros de protesto.

Impacto na Reputação: Títulos protestados podem afetar a reputação pessoal e empresarial, prejudicando negociações e parcerias comerciais.

Comprometimento de Negócios: Empresas com títulos protestados podem ser impedidas de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com outras empresas.

Perda de Bens: Em casos extremos, a execução judicial da dívida pode levar à penhora de bens do devedor para quitar a dívida protestada.

Fonte: IEPTB-CE