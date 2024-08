Ceará tinha segundo maior número de MEIs inscritos no CadÚnico em 2022

Foto: © Lyon Santos/ MDS Percentual no CadÚnico indica participação de MEIs em programas como o Bolsa Família

Com 437.650 microempreendedores individuais (MEIs) cadastrados, o Ceará apresentava, em 2022, o segundo maior percentual dessa modalidade de trabalho com inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal.

No total, eram 41,2% desse total, segundo divulgou nesta quarta-feira, 21, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A liderança é da Bahia, com 41,3% de 774.505. A marca indica ainda a participação desse público em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família.

Os números fazem parte do estudo Estatísticas dos Cadastros dos Microempreendedores Individuais (2022), que faz parte dos levantamentos sob o selo de Investigações Experimentais do IBGE.



Ranking no Nordeste

Em 2022, Ceará era o estado do Nordeste com a terceira maior quantidade de profissionais nessa modalidade, segundo informou nesta quarta-feira, 21, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A quantidade ficou atrás de Bahia (774.505) e Pernambuco (449.837), mas à frente dos demais seis estados da Região.

Veja a quantidade de MEIs por estado do Nordeste em 2022

Bahia: 774.505

Pernambuco: 449.837

Ceará: 437.650

Paraíba: 196.613

Rio Grande do Norte: 176.949

Maranhão: 173.741

Alagoas: 143.783

Piauí: 114.065

Sergipe: 98.570

Nordeste com a segunda maior quantidade de MEIs do País

A soma dos nove estados atesta a existência de 2.565.713 MEIs em atividade no Nordeste brasileiro em 2022. A marca é a segunda maior do País entre as regiões. Confira:

Sudeste: 7.588.964

Nordeste: 2.565.713

Sul: 2.461.218

Centro-Oeste: 1.229.941

Norte: 721.817

Em 2022, apenas 0,7% dos MEI empregava no Ceará

Outro comparativo demonstrado pelo IBGE no estudo Estatísticas dos Cadastros dos Microempreendedores Individuais (2022) é quantos deles empregava no País.

No caso do Ceará, apenas 5.219 dos MEIs gerava postos formais de trabalho no Estado, o que representa apenas 0,7% do total de 437.650.

Também é a terceira maior quantidade da região Nordeste, veja os números:

Bahia: 7.249

Pernambuco: 5.219



Ceará: 3.471



Paraíba: 2.645



Rio Grande do Norte: 2.282



Alagoas: 1.875



Sergipe: 1.277



Maranhão: 1.111



Piauí: 1.067

O que é preciso para ser MEI?

exercer atividades que estejam na lista de ocupações

permitidas;

permitidas; contratar, no máximo, um empregado que receba o piso da

categoria ou um salário-mínimo;

categoria ou um salário-mínimo; não ser titular, sócio ou administrador de outra empresa;

não possuir mais de um estabelecimento;

ter um faturamento anual de até R$ 81 mil.



