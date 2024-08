Fortaleza e Sobral aparecem entre 200 municípios mais competitivos do Brasil

Foto: JÚLIO CAESAR SOBRAL é o município com o maior número de pilares entre os 100 mais competitivos

Apenas dois dos 14 municípios cearenses com população igual ou superior a 80 mil habitantes aparecem entre os 200 mais competitivos do Brasil, conforme ranking elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP): Fortaleza, na 96ª colocação, e Sobral, na 161ª.

Ao todo, 404 municípios, que representam 60% da população brasileira, foram avaliados em três dimensões, 13 pilares socioeconômicos e 65 indicadores.

No caso de Fortaleza, o principal destaque foi o funcionamento da máquina pública, avaliado como o sexto melhor do País.

A capital também aparece entre as 100 cidades mais competitivas do Brasil em inovação e dinamismo econômico, onde figura na 38ª posição, e em acesso à educação, ocupando a 79ª posição.

O maior gargalo para a competitividade fortalezense é o meio ambiente, no qual o município aparece apenas na 377ª posição.

Já o município de Sobral aparece na 161ª posição, liderando nacionalmente, contudo, o quesito qualidade da educação e aparece nas 100 primeiras posições em outros quatro pilares: acesso à saúde (14ª), capital humano (31ª), meio ambiente (34ª) e acesso à educação (45ª). Por outro lado, o município é o penúltimo em termos de segurança.

Sobral é o município com o maior número de pilares entre os 100 mais competitivos, cinco no total Crédito: JÚLIO CAESAR

Na sequência dos municípios cearenses mais bem ranqueados aparecem duas cidades do Cariri: Crato, na 236ª colocação geral, e Juazeiro do Norte, na 263ª posição. O pilar mais competitivo da gestão cratense é o meio ambiente, que aparece como a 9ª melhor gestão do País. Como ponto fraco, o município patina em termos de inserção econômica, figurando apenas na 378ª posição.

Já a cidade vizinha, Juazeiro do Norte, tem comportamento semelhante entre seus extremos de pilares mais e menos desenvolvidos, embora com posições diferentes. Apresenta-se como a 90ª melhor competitividade ambiental e um pouco melhor ranqueada em termos de inserção econômica, aparecendo na 369ª colocação.

Os demais municípios cearenses ranqueados são: Iguatu (265ª), Maracanaú (267ª), Itapipoca (280ª), Tianguá (287ª), Quixadá (297ª), Caucaia (307ª), Pacatuba (317ª), Quixeramobim (327ª), Maranguape (330ª) e Aquiraz (342ª).

Município 'estreante'

Com base no Censo de 2022, Quixeramobim passou a figurar no ranking do CLP, no lugar de Aracati (que viu sua população ser reduzida em 12 anos) apenas nesta edição, que é a quinta realizada pelo centro de pesquisa.

Apesar de estreante, o município do Sertão Central já figura entre os 100 mais competitivos do País em quatro pilares, com destaque para qualidade de educação (4ª posição), acesso à educação (19ª), meio ambiente (23ª) e acesso à saúde (100ª). Por outro lado, a cidade é a antepenúltima no pilar inovação e dinamismo econômico.

Na última posição, entre os municípios mais competitivos do Ceará, aparece Aquiraz, que a despeito da baixa colocação geral, aparece bem ranqueado nos quesitos: acesso à educação (15ª posição), acesso à saúde (75ª) e telecomunicações (77ª).

Nesse último pilar, o município da Região Metropolitana de Fortaleza, possui a maior competitividade no Estado. O pior desempenho de Aquiraz é no quesito segurança, onde aparece na nona pior colocação nacional.

Bem-estar social

Para a diretora de Relações Governamentais e Competitividade do CLP, Carla Marinho, a avaliação dos municípios mais competitivos avança para além da capacidade de atrair investimentos.

“A gente entende que uma cidade competitiva é aquela que traz qualidade de vida e bem-estar social para a população. Por isso que a gente pega ali, dentro dos nossos 13 pilares, várias temáticas da gestão pública, principalmente, quando a gente fala do nosso pilar econômico”, pondera.

Sobre o número relativamente baixo de municípios cearenses e nordestinos, de um modo geral, entre os 200 mais competitivos, a pesquisadora destaca as dificuldades históricas enfrentadas. “A gente tem vários Brasis e é muito difícil a gente ficar fazendo comparações que não estejam dentro do mesmo recorte. É muito importante a gente olhar para esse recorte regional e entender as potencialidades e os desafios que ainda estão presentes em cada região”, pontua.

Ela destaca, por fim, que “quando a gente olha os municípios do Nordeste, tem-se uma mediana na colocação 308 e quando a gente fala do Ceará, os municípios estão um pouquinho melhor, na posição 284. Mesmo alguns municípios que estão em situações um pouco mais desafiadoras na colocação geral tem ainda grandes pontos de melhoria e de evolução”.

Ranking de competitividade

Colocação geral nacional

Fortaleza: 96ª

Sobral: 161ª

Crato: 236ª

Juazeiro do Norte: 263ª

Iguatu: 265ª

Maracanaú: 267ª

Itapipoca: 280ª

Tianguá: 287ª

Quixadá: 297ª

Caucaia: 307ª

Pacatuba: 317ª

Quixeramobim: 327ª

Maranguape: 330ª

Aquiraz: 342ª

Acesso à educação

Fortaleza: 79ª

Sobral: 45ª

Crato: 125ª

Juazeiro do Norte: 219ª

Iguatu: 4ª

Maracanaú: 56ª

Itapipoca: 38ª

Tianguá: 163ª

Quixadá: 192ª

Caucaia: 167ª

Pacatuba: 157ª

Quixeramobim: 19ª

Maranguape: 69ª

Aquiraz: 15ª

Acesso à saúde

Fortaleza: 106ª

Sobral: 14ª

Crato: 187ª

Juazeiro do Norte: 180ª

Iguatu: 73ª

Maracanaú: 82ª

Itapipoca: 193ª

Tianguá: 69ª

Quixadá: 139ª

Caucaia: 238ª

Pacatuba: 109ª

Quixeramobim: 100ª

Maranguape: 117ª

Aquiraz: 75ª

Capital humano

Fortaleza: 126ª

Sobral: 31ª

Crato: 72ª

Juazeiro do Norte: 94ª

Iguatu: 196ª

Maracanaú: 320ª

Itapipoca: 261ª

Tianguá: 202ª

Quixadá: 45ª

Caucaia: 362ª

Pacatuba: 358ª

Quixeramobim: 243ª

Maranguape: 370ª

Aquiraz: 386ª

Funcionamento da máquina pública

Fortaleza: 6ª

Sobral: 221ª

Crato: 83ª

Juazeiro do Norte: 137ª

Iguatu: 353ª

Maracanaú: 328ª

Itapipoca: 329ª

Tianguá: 25ª

Quixadá: 251ª

Caucaia: 172ª

Pacatuba: 378ª

Quixeramobim: 223ª

Maranguape: 282ª

Aquiraz: 315ª

Inovação e dinamismo econômico

Fortaleza: 38ª

Sobral: 316ª

Crato: 335ª

Juazeiro do Norte: 267ª

Iguatu: 359ª

Maracanaú: 188ª

Itapipoca: 393ª

Tianguá: 366ª

Quixadá: 384ª

Caucaia: 247ª

Pacatuba:314ª

Quixeramobim: 402ª

Maranguape: 381ª

Aquiraz: 283ª

Inserção econômica

Fortaleza: 238ª

Sobral: 269ª

Crato: 378ª

Juazeiro do Norte: 369ª

Iguatu: 388ª

Maracanaú: 320ª

Itapipoca: 375ª

Tianguá: 387ª

Quixadá: 353ª

Caucaia: 382ª

Pacatuba: 117ª

Quixeramobim: 373ª

Maranguape: 400ª

Aquiraz: 347ª

Meio ambiente

Fortaleza: 377ª

Sobral: 34ª

Crato: 9ª

Juazeiro do Norte: 90ª

Iguatu: 117ª

Maracanaú: 115ª

Itapipoca:109ª

Tianguá:26ª

Quixadá: 17ª

Caucaia: 19ª

Pacatuba: 20ª

Quixeramobim: 23ª

Maranguape: 13ª

Aquiraz: 197ª

Qualidade da educação

Fortaleza: 164ª

Sobral: 1ª

Crato: 183ª

Juazeiro do Norte: 188º

Iguatu: 202ª

Maracanaú:231ª

Itapipoca: 177ª

Tianguá:226ª

Quixadá:288ª

Caucaia: 303ª

Pacatuba: 216ª

Quixeramobim3: 4ª

Maranguape: 192ª

Aquiraz: 221ª

Qualidade da saúde

Fortaleza: 197ª

Sobral: 238ª

Crato: 354ª

Juazeiro do Norte: 192ª

Iguatu: 156ª

Maracanaú: 320ª

Itapipoca: 44ª

Tianguá: 348ª

Quixadá: 203ª

Caucaia: 304ª

Pacatuba: 322ª

Quixeramobim: 396ª

Maranguape: 279ª

Aquiraz: 350ª

Saneamento

Fortaleza: 198ª

Sobral: 191ª

Crato: 346ª

Juazeiro do Norte: 331ª

Iguatu: 311ª

Maracanaú: 310ª

Itapipoca:371ª

Tianguá: 355ª

Quixadá: 360ª

Caucaia: 303ª

Pacatuba: 307ª

Quixeramobim: 383ª

Maranguape: 362ª

Aquiraz: 389ª

Segurança

Fortaleza: 328ª

Sobral: 403ª

Crato: 216ª

Juazeiro do Norte: 339ª

Iguatu: 292ª

Maracanaú: 329ª

Itapipoca: 153ª

Tianguá: 372ª

Quixadá: 327ª

Caucaia: 311ª

Pacatuba: 272ª

Quixeramobim: 172ª

Maranguape: 300ª

Aquiraz: 396ª

Sustentabilidade fiscal

Fortaleza: 200ª

Sobral: 222ª

Crato: 307ª

Juazeiro do Norte: 309ª

Iguatu: 349ª

Maracanaú: 210ª

Itapipoca: 240ª

Tianguá: 348ª

Quixadá: 372ª

Caucaia: 350ª

Pacatuba: 323ª

Quixeramobim: 389ª

Maranguape: 336ª

Aquiraz: 260ª

Telecomunicações

Fortaleza: 247ª

Sobral: 243ª

Crato: 110ª

Juazeiro do Norte: 292ª

Iguatu: 124ª

Maracanaú: 281ª

Itapipoca: 249ª

Tianguá: 202ª

Quixadá: 200ª

Caucaia: 271ª

Pacatuba: 391ª

Quixeramobim: 309ª

Maranguape: 267ª

Aquiraz: 77ª

Fonte: CLP

RANKING NACIONAL

Pelo segundo ano consecutivo, Florianópolis-SC é a líder do Ranking de Competitividade dos Municípios. O município ocupa o top-10 em quatro dos 13 pilares avaliados pelo CLP.

O que dizem os municípios sobre os resultados

A Prefeitura de Fortaleza destacou a posição na lista. Para o Executivo, destacam-se investimentos em micro e pequenos empreendedores. Leis de Incentivos Fiscais e programas como o Fortaleza Capacita e o Nossas Guerreiras são citados como impulsionadores. Na educação, frisa o avanço de 36 colocações, ficando em 3ª melhor entre as capitais. Sobre a máquina pública, a aposta é em licenciamento virtual.

Já a Prefeitura do Crato detalha as políticas públicas. "Vai desde a questão do saneamento básico à intervenções na área de educação, conscientização sobre o descarte adequado de resíduos sólidos, e medidas sobre o uso consciente, racional e sustentável". Quanto aos desafios econômicos, o foco é em desenvolver parcerias para atrair novos negócios. E destaca a atração de fábrica da Grendene.

Sobre Quixeramobim houve manifestação do secretário do Desenvolvimento Econômico, Afrânio Feitosa. Ele destaca investimentos na educação. Formação profissional é outro ponto. "Estamos atraindo grandes projetos, como um shopping center, a implantação de um hotel e a possibilidade de instalar o porto seco para Transnordestina".

O POVO entrou em contato com as prefeituras de Sobral e Juazeiro do Norte, mas não obteve retorno. (Samuel Pimentel)