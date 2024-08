Ceará perde duas posições e deixa liderança de ranking de competitividade no Nordeste

Foto: FÁBIO LIMA CEARÁ se destaca no ranking quando analisado o pilar da educação

O Ceará perdeu a liderança dentre os estados mais competitivos do Nordeste após perder duas posições na lista nacional do Ranking de Competitividade dos Estados, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O Estado passou a ocupar a 14º posição nacional ao ser ultrapassado por Amazonas e Paraíba.

O estudo, desenvolvido em parceria com Seall e Tendências Consultoria, destaca dez pilares temáticos e 99 indicadores.

O levantamento chegou à 13ª edição, avaliando as 27 unidades federativas por meio de 99 indicadores distribuídos em 10 pilares temáticos: Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Potencial de Mercado e Inovação.

O desempenho do Ceará nos pilares foi inconsistente: subiu no ranking nos indicadores de educação e inovação. Mas apresentou fortes retrações em indicadores de solidez fiscal, potencial de mercado, além de baixos desempenhos em capital humano, eficiência da máquina pública e segurança pública.

O Ranking de Competitividade dos Estados teve na liderança o estado de São Paulo, seguido de Santa Catarina e Paraná. Os estados do Sul e Sudeste dominam o top-10.

Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP, afirma que o ranking anual é uma iniciativa que leva o setor público a tomar, cada vez mais, as decisões com base em informações e, cada vez menos, em opiniões.

"A cultura de tomada de decisão a partir de evidências pode tornar o setor público brasileiro muito mais eficiente. O ranking é uma ferramenta primordial quando falamos de efetividade de políticas públicas formuladas a partir de diagnóstico, indicadores consolidados e análise de desempenho”, destaca Tadeu.

Leia mais Lira diz que Congresso está comprometido com a solidez fiscal do País

Sobre o assunto Lira diz que Congresso está comprometido com a solidez fiscal do País

Em relação aos resultados do Ceará, o pilar de Educação é o que obteve maior destaque, sendo o segundo melhor dentre todos os estados. Outro ponto positivo foi o pilar de Inovação, o oitavo melhor.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, Pedro Trippi, coordenador da Inteligência Técnica do CLP, destaca que o resultado do Ceará na Educação tem sido destaque no ranking desde a edição de 2016 e desde então o Estado apresenta evoluções.

O ponto negativo, destaca Pedro, fica por conta da Solidez Fiscal. Ele ainda destaca que esse indicador se tornou um gargalo para a gestão pública local, assim como os pilares de Capital Humano (21ª posição do País) e de Potencial de Mercado (26ª posição, o segundo pior do País).

Mesmo com a queda de competitividade do Ceará, Pedro destaca como um dos estados que se diferenciam no Norte e Nordeste mesmo em meio às desigualdades regionais perante o Centro Sul do País.

"Um diagnóstico que se mantém há algum tempo é de que o Brasil continua com desigualdades regionais elevadas. Olhando os estados do Centro Sul, usualmente eles vão apresentar resultados de competitividade maior, melhor nível de desenvolvimento humano. Óbvio que existem exceções, como Ceará e Paraíba, mas em linhas gerais, notamos que existem grandes desafios", pontua.

Leia mais Fortaleza e Sobral aparecem entre 200 municípios mais competitivos do Brasil

Sobre o assunto Fortaleza e Sobral aparecem entre 200 municípios mais competitivos do Brasil

Ao ser questionado sobre os principais desafios para que o Estado melhore no ranking, o executivo cita a segurança pública, com a necessidade de redução de índices de crimes, especialmente os de homicídios. Outro indicador que merece atenção é o nível de informalidade no mercado de trabalho, aponta.

Em resposta, pelo Governo do Estado, o titular da Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Ceará, Fabrízio Gomes, explicou os motivos que fizeram o Ceará perder tantas posições em Solidez Fiscal no ranking.

Ele destaca que o pilar possui nove indicadores e que a queda de quatro desses indicadores, que dizem respeito às receitas do Estado, fez diferença para o resultado.

FABRÍZIO Gomes, titular da Secretaria da Fazenda do Ceará Crédito: FÁBIO LIMA

Segundo Fabrízio, o Estado perdeu arrecadação em 2023 por conta do efeito das Leis Complementares 192 e 194, de 2022. "Optamos por não fazer o ajuste na alíquota modal em 2023, esse ajuste só foi feito em 2024 e isso impactou o resultado".

Fabrízio pontua ainda que as contas do Estado são analisadas pela Secretaria do Tesouro Nacional e a perspectiva é de que receba o índice A de capacidade de pagamento (Capag).

"Quando analisamos a liquidez no Ceará, estamos na sétima melhor posição do Brasil, o que significa que temos dinheiro em caixa para fazer políticas públicas, o nível de investimento continua muito relevante e neste quesito não tivemos alteração em relação a 2022", acrescenta.

Onde morar? Onde investir? Os municípios mais competitivos em gestão | Dei Valor



Mais notícias de Economia

RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS 2024

1º São Paulo

2º Santa Catarina

3º Paraná

4º Distrito Federal

5º Rio Grande do Sul

6º Espírito Santo

7º Minas Gerais

8º Goiás

9º Mato Grosso do Sul

10º Mato Grosso

11º Amazonas

12º Paraíba

13º Rio de Janeiro

14º Ceará

15º Tocantins

16º Rondônia

17º Alagoas

18º Sergipe

19º Pernambuco

20º Piauí

21º Pará

22º Bahia

23º Maranhão

24º Rio Grande do Norte

25º Acre

26º Amapá

27º Roraima

Indicadores em que o Ceará se destaca dentre os 13 pilares

Positivamente

Educação: Índice de oportunidade da educação (1º do Brasil); Avaliação da educação (1º); e Taxa de frequência líquida do Ensino Médio (2º).

Inovação: Investimentos públicos em P&D (3º); Pesquisa científica (6º); Informação e Comunicação (7º).

Sustentabilidade Ambiental: Emissões de CO² (4º); Preservação da vegetação pelos imóveis rurais (5º).

Sustentabilidade social: Cobertura vacinal (1º); Combate ao trabalho escravo (9º); Incidência de mortalidade infantil (9º).

Infraestrutura: Qualidade do serviço de telecomunicações (6º, ganhou cinco posições).

Solidez fiscal: Índice de liquidez (7º, ganhou seis posições); Regra de ouro (8º); Taxa de investimentos (9º).

Segurança Pública: Incidência de violência sexual (2º, subiu uma posição); Qualidade da informação de criminalidade (4º, subiu cinco posições).

Eficiência da Máquina Pública: Índice de transparência (1º, subiu duas posições); Custo do Judiciário (10º, subiu uma posição).

Capital Humano: Custo de mão de obra (3º).

Potencial de mercado: Comprometimento de renda (5º, ganhou uma posição).

Negativamente