Fortaleza Liquida sorteia carro elétrico e R$ 50 mil em vale-compras

Foto: FABIO LIMA CAMPANHA Fortaleza Liquida vai até o dia 7 de setembro

A "Fortaleza Liquida", que ocorre do dia 30 de agosto a 7 de setembro, vai sortear um carro da GWM, modelo ORA 03 SKIN Elétrico, além de R$ 50 mil em vale-compras instantâneos com as raspadinhas premiadas, que serão os próprios cupons da campanha.

Neste ano, além da participação de lojas do Centro e outros corredores e pontos comerciais, a ação contará com a adesão dos principais empreendimentos da cidade:

Shopping Iguatemi Bosque

Shopping Parangaba

RioMar Fortaleza

RioMar Kennedy

North Shopping Fortaleza

North Shopping Jóquei

Via Sul Shopping

Terrazo Shopping

Giga Mall

Centro Fashion

Grand Shopping Messejana

Mucuripe Center

Para participar, basta o consumidor realizar uma compra no valor a partir de R$ 100. A cada compra nesse valor, o cliente ganha um cupom. Se pagar na maquininha do Pagbank ou com cartão Elo, o cliente recebe três cupons. Já caso use o cartão Elo e passe na maquininha do Pagbank, ganha 5 cupons.

O posto de troca da campanha ficará no Hotel Excelsior, no Centro, em alguns shoppings participantes, que podem ser conferidos por meio deste site, e na sede da CDL de Fortaleza.

A campanha também vai premiar os cinco primeiros vendedores sorteados, com transação comprovada na maquininha do PagBank, com um vale-compra no valor de R$ 1.000, cada.

O lojista do sorteio do carro ganhará um final de semana em um resort no Ceará indicado pela CDL, com direito a 1 acompanhante. Vale ressaltar que o sorteio acontecerá no dia 17 de setembro, na sede da CDL de Fortaleza, às 11h, com transmissão pelo Youtube da instituição.

Para Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza, a "Fortaleza Liquida" é mais do que uma campanha promocional, uma vez que movimenta o comércio local.

"Em sua 15ª edição, a CDL reafirma o compromisso em fortalecer a economia da nossa cidade, criando oportunidades para que os consumidores tenham acesso a produtos de qualidade com preços mais acessíveis. A ação também é vantajosa para que os lojistas aumentem suas vendas e fidelizem seus clientes."

