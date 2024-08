Elmano não garante reajuste maior em 2025, mas confirma novos concursos

Foto: FÁBIO LIMA Governador do Ceará, Elmano de Freitas, confirmou a intenção de promover mais concursos, mas esquivou sobre reajuste de servidores em 2025

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que a discussão sobre o reajuste dos servidores estaduais para 2025 deve iniciar após "avaliação do cenário econômico" e não garantiu que o reajuste do próximo ano será maior do que os 5,6% deste ano. No momento, a prioridade é a realização de novos concursos públicos, inclusive para a contratação de novos policiais.

Elmano afirmou ao O POVO que o comprometimento das finanças do Estado já são altas com a despesa de pessoal e que, mesmo num período de recordes de arrecadação, a gestão deve priorizar os concursos.

"Em relação aos servidores, o nosso percentual de despesa com pessoal continua num patamar elevado. E nós temos muito concurso para realizar, seja concurso para área de segurança pública, concursos solicitados pela Superintendência de Obras Públicas (SOP), para área de assistência social que já me comprometi", afirma.

Ainda de acordo com o governador, o acompanhamento da questão é feito pelos técnicos da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado (Seplag).

As afirmações de Elmano foram feitas após evento que assinou a ordem de serviço para a retomada das obras até a conclusão do Anel Viário. Com aportes conjuntos de Governo do Estado e Governo Federal, a obra deve receber aproximadamente R$ 100 milhões com previsão de conclusão e inauguração oficial do trecho em 15 meses.

Neste cenário, caso as contas públicas permaneçam num patamar positivo e o desenvolvimento econômico ocorra neste ano, o Governo calcularia um movimento diferente em relação aos servidores.

Vale lembrar que o governo Elmano aprovou em 2024 um reajuste de 5,62% para a categoria, em março passado.

O percentual, apesar de acima da inflação naquele período, ficou aquém da pedida dos representantes dos servidores, que era de 10%. A categoria visava compensar perdas de anos anteriores, mas não houve acordo.

O aumento beneficiou mais de 133 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas. Segundo o Governo do Estado à época, o aumento gerou um impacto de R$ 384 milhões na folha do Estado em 2024.

"Valorizar os servidores não é gasto, é investimento", disse Elmano ao anunciar o reajuste.

Somente área de segurança

Ainda em agosto, o governador Elmano de Freitas já havia afirmado que faria novo concurso para as forças de Segurança, citando Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros.

O STF acabou com a suspensão do certame para a PM que teve edital lançado em

2022 (1,5 mil vagas para soldado e 500 para cadastro de reserva) e convocações podem ocorrer.

Em julho, o Governo aplicou concurso com 800 vagas para polícia penal (600 imediatas).