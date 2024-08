Indústria de limpeza no Cariri investe R$ 5 mi para ampliar produção

Foto: FCO FONTENELE Fábrica da Juá em Juzeiro do Norte. (Fco Fontenele/OPOVO)

A Produtos de Limpeza Juá, uma das principais empresas do ramo na região do Cariri, no Ceará, anunciou um investimento de R$ 5 milhões voltado para a modernização de suas operações e a expansão de sua capacidade produtiva.

O investimento inclui a aquisição de maquinário industrial, contratação de novos colaboradores e a implementação de uma linha de produção robotizada do Estado.

O movimento consolida a empresa como pioneira no uso de tecnologia avançada no setor de limpeza, segundo o presidente Assis Mangueira, em entrevista na rádio O POVO CBN Cariri.

A conclusão desta fase está prevista para o final de outubro. Assis diz que a decisão de investir na modernização foi motivada pela crescente demanda do mercado por produtos de alta qualidade e pela necessidade de aumentar a eficiência.

“Esses equipamentos vão nos proporcionar maior performance em nossos produtos, com uma linha totalmente automatizada e robotizada. Acredito que seremos a primeira empresa no Estado do Ceará a ter esse processo inovador, com alta precisão e alta performance”, afirma.

O novo maquinário, proveniente de multinacionais norte-americanas e japonesas, será capaz de aumentar em 50% a capacidade produtiva da fábrica, com destaque para o setor de lava-roupas em pó, onde a produção será mais que duplicada.

O lava-roupas em pó é o principal produto vendido pela indústria, mas o lava-roupas líquido tem o maior crescimento entre todos os produtos, especifica Assis.

O presidente explica, ainda, que essa modernização é crucial para a expansão da empresa e o fortalecimento de sua posição no mercado.

O movimento é aliado do desenvolvimento econômico e industrial da região do Cariri, com novos empregos, mas o quantitativo de vagas não foi especificado.

Expansão

A expansão da Juá não se limita ao território cearense. A empresa já atua em outros estados, como Piauí, Pernambuco, Paraíba, Bahia e Maranhão, reforçando sua atuação no mercado nordestino.

“Estamos massificando nossa presença no Piauí, expandindo no Pernambuco e na Paraíba, e começando a atuar em partes da Bahia e do Maranhão”, explicou o diretor.

Sustentabilidade

Paralelamente à modernização tecnológica, a Juá destaca que tem compromisso com a sustentabilidade por meio do Projeto Eco Juá, que visa minimizar impactos ambientais.

As iniciativas do projeto incluem a utilização de matérias-primas biodegradáveis, a redução do consumo de água e a implementação de energia solar em suas instalações.

Também promove um programa de reciclagem de resíduos, como o óleo de cozinha, em parceria com iniciativas socioeducativas, visando à conscientização ambiental e à promoção de práticas sustentáveis.



