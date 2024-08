Mais de 10 mil novos empregos e R$ 244 mi são previstos para o Ceará

Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará Pleitos foram aprovados na reunião do Condec

Mais de 10,4 mil novos empregos e R$ 244 milhões são previstos para o Ceará nos próximos anos, já que o Governo Estadual, por meio do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado (Condec), deliberou 28 pleitos de empresas.

Os indicativos foram aprovados na última quarta-feira, 28, na reunião do colegiado.

O Conselho aprovou 21 protocolos de intenções apresentados por empresas interessadas no Estado, que preveem cerca de R$ 225 milhões em investimentos privados, previstos para setores de turismo, alimentício, automotivo, calçadista, embalagens, dentre outros.

A expectativa é gerar mais de 10 mil empregos diretos.

Também, a reunião aprovou seis resoluções de benefícios para empresas que estão se implantando no Ceará.

Os empreendimentos preveem o aporte de cerca de R$ 20 milhões e a geração de cerca de 400 empregos diretos nos setores atacadista, bebidas, calçados, eletrodomésticos, entre outros.

Também foi validado pleitos para aditivos de contratos, isenção de impostos para importação de máquinas, equipamentos e matéria-prima, entre outros assuntos.

As aplicações econômicas vão beneficiar cerca de 10 municípios do Ceará, afirma Danilo Serpa, presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece), responsável pela operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado (FDI).

“Isso representa geração de emprego, renda e desenvolvimento para o interior cearense. São resultados alcançados sob a liderança do governador Elmano de Freitas e que fazem parte de um esforço conjunto de vários entes do Estado em prol da atração e manutenção de empreendimentos no Ceará”.

Em 2024, o Governo do Ceará aprovou, por meio do Condec, 382 pleitos de empresas implantadas e que desejam se instalar no Estado.

Somente no que diz respeito a protocolos de intenções e resoluções de benefícios, foram aprovados cerca de R$ 3,5 bilhões em investimentos, que preveem a geração de mais de 22 mil novos postos de trabalho.



Economia: Balanço do país no primeiro semestre | Debates do Povo 2/7/24