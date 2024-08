Cidades industriais concentram geração de empregos do Ceará

Foto: FERNANDA BARROS CRESCIMENTO da indústria impulsionou resultado

Cinco cidades do Ceará concentraram cerca de 46,9% dos mais de 3.488 empregos com carteira assinada gerados em julho, todas elas com forte vocação industrial.

O setor da indústria também foi o que mais empregou no Ceará, nesse período, com saldo de 1.893 novas vagas formais de trabalho, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Na liderança, está o município do Crato, com saldo de 421, tendo sido registradas 817 admissões e 396 desligamentos. Em seguida, vem Sobral (329), Juazeiro do Norte (319) e Horizonte (308), enquanto, Fortaleza, figura na quinta posição do Estado, com geração de 259 novas vagas formais de trabalho.

Levando em consideração os números das outras capitais do Nordeste, Fortaleza aparece com o pior saldo em julho, sendo que João Pessoa (1.625) e Natal (1.565) lideram o ranking. Contudo, com relação ao estoque de empregos, a capital do Ceará é a primeira colocada da região, com um total de 745.894.

Já no acumulado do ano, a Capital lidera no Ceará, com saldo de mais de 20,2 mil empregos. Juazeiro do Norte (1.387), Maracanaú (1.347), Sobral (985) e Horizonte (883) completam a lista. Na contramão, Caucaia registrou o pior resultado, com a perda de 1,3 mil postos de trabalho no acumulado do ano.



O secretário do Trabalho do Ceará, em exercício, Renan Ridley, lembra que julho foi o sétimo mês consecutivo em que o Estado teve saldo positivo na geração de empregos. “São aí, acumulados em 2024, cerca de 35 mil empregos gerados. Então, são números que nos animam muito a continuar o trabalho que a gente vem realizando”, exaltou o gestor. Ele citou o caso de Crato, que teve um bom resultado impulsionado pelo crescimento do emprego na indústria calçadista.

Ele avalia que “esse crescimento na indústria é um reflexo do período que se aproxima do fim de ano. As indústrias já estão se organizando para poder atender o comércio e a demanda gerada nesse período. Talvez seja uma antecipação para o aquecimento do mercado, que, normalmente, acontece nos últimos meses do ano. O setor de serviços ainda mantém uma crescente, mas, principalmente, impactado pela indústria”.

Nesse sentido, o analista de Políticas Públicas do Ipece, Alexsandre Cavalcante, projeta que “até o fim do ano, o Estado do Ceará vai bater o saldo de 2023, que foi de 53 mil postos de trabalho. A gente já está chegando agora a mais de 35 mil. Com o saldo dos próximos cinco meses, eu acredito que o Ceará vai bater de 60 mil a 65 mil postos de trabalho. Então, é realmente um fato a se comemorar”.

Por fim, o economista Davi Azim, que integra o Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), pontua que o bom resultado na geração de empregos no Estado, puxado fortemente pela indústria, também é reflexo das variações cambiais que têm favorecido as exportações.

“Quando a taxa de câmbio favorece a exportação, você tem um crescimento da indústria e, geralmente, esses municípios com vocação industrial também têm essa evolução”, conclui o conselheiro do Corecon-CE. (Colaborou Fabiana Melo)



Maiores e piores saldos de emprego em julho no Ceará

Melhores



Crato: 421

Sobral: 329

Juazeiro do Norte: 319

Horizonte: 308

Fortaleza: 259

Eusébio: 178

Russas: 162

Limoeiro do Norte: 152

Camocim: 128

Caucaia: 120

Piores



São Gonçalo do Amarante: -146

Abaiara: -116

Mauriti: -68

Quixeramobim: -68

Crateús: -55



Confira os melhores e piores estoques de emprego no Ceará em julho

Melhores

Fortaleza: 745.894

Maracanaú: 61.528

Sobral: 52.701

Juazeiro do Norte: 50.148

Eusébio: 45.488

Caucaia: 39.737

Horizonte: 20.467

Aquiraz: 20.081

Crato: 15.404

Itapipoca: 12.600



Piores