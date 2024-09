Orçamento de 2026 vai prever isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Real Moeda brasileira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu encaminhar ao Congresso em 2026 uma proposta de isenção do Imposto de Renda para quem tiver renda mensal de até R$ 5 mil. A declaração ocorreu ontem em entrevista à Rádio Difusora Goiânia.

"Vou cumprir essa promessa. Em 2026, na hora que for mandado o Orçamento para o Congresso Nacional, estará lá a rubrica de que quem ganha até 5 mil reais não pagará Imposto de Renda. Esse é um compromisso que tenho ao longo da história", afirmou o presidente.

Lula prosseguiu afirmando que é preciso fazer uma inversão. "Hoje, proporcionalmente, a pessoa que ganha R$ 3 mil, R$ 4 mil, paga proporcionalmente mais imposto do que o rico."

O presidente disse ainda que, "no Brasil, tem muita gente vivendo de dividendos" e que "essa gente não paga imposto".

Ele também voltou a defender a manutenção da política de valorização do salário mínimo. "O salário mínimo já teve dois aumentos acima da inflação. E vai ser assim daqui para frente."

E continuou: "Porque, veja, não adianta falar: o Lula não pode aumentar o salário mínimo porque vai pagar para os aposentados. Ora, o salário mínimo é o mínimo do mínimo."

O presidente rebateu ainda a preocupação do mercado financeiro em relação ao aumento dos gastos do governo. "O mercado financeiro de vez em quando fala: não, mas aí vai aumentar o gasto do governo. E eu digo: salário não é gasto." (Agência Estado)