Pefoce nega falha na coleta de provas

O POVO encaminhou quetionamentos à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará sobre a falha na investigação que resultou na absolvição de denunciados pelo ataques encabeçados pela GDE, em 2018 e 2019. Com informações da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), a Assessoria de Comunicação da SSPDS informou que não emitiu o laudo referente a extração parcial ou total de dados do celular mencionado. "A informação de que o fato ocorreu depois que a Pefoce extraiu dados de um celular a pedido da Polícia não procede".

"A Pefoce esclarece que o processo pericial segue etapas rigorosas, que incluem a quebra de senha, extração de dados, análise do conteúdo extraído, resposta aos quesitos e elaboração do laudo técnico. A instituição reforça que está empenhada no caso, utilizando diferentes metodologias e dois tipos de equipamentos na tentativa de extrair os dados para análise. No entanto, devido à complexidade do trabalho pericial, o procedimento ainda não foi concluído",

Conforme a SSPDS, o celular do integrante da GDE está sendo analisado pelo Núcleo de Perícia em Tecnologia e Apoio Técnico e, assim que o laudo for finalizado, será encaminhado.