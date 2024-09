Candidato propõe criar polo digital no Centro de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA PRÉDIOS com baixa ocupação no bairro podem receber startups

O candidato à prefeitura de Fortaleza, Eduardo Girão (Novo) foi sabatinado ontem pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) da capital cearenses, com os cinco postulantes ao Paço Municipal melhor ranqueados nas pesquisas de intenção de voto.

Entre as principais propostas apresentadas está a criação de um polo digital no Centro de Fortaleza, nos moldes do que está estabelecido em Recife, com incentivo para instalação de startups em prédios e salas comerciais desocupadas. O prefeiturável foi o segundo sabatinado pela entidade. Na semana passada, o candidato Evandro Leitão (PT) havia aberto a série.

Inicialmente, a previsão era a de que o candidato André Fernandes (PL) tivesse participado, na terça-feira, 10, da série de sabatinas promovida pela CDL Fortaleza, o que acabou não ocorrendo. Não há até o momento previsão de nova data para tal.Hoje, será vez do candidato Capitão Wagner (UB) ser sabatinado e no próximo dia 17, do candidato à reeleição José Sarto (PDT).

“A dúvida inicial do nosso grupo de trabalho era a de se levaríamos esse porto digital para o Centro ou para o Serviluz (em caso de vitória do candidato), mas por causa do problema da tancagem que não está resolvido, e nós vamos tentar resolver, colocamos em nosso planejamento a instalação desse polo no Centro. Nós vamos ter uma atenção especial com o bairro e levar todas as secretarias para lá”, pontuou Girão.

“A gente tem ali à disposição, muitos prédios vazios para procurar incentivar, de alguma forma, até via outorga onerosa, que os jovens talentosos de Fortaleza, por meio de startups possam empreender. Isso já acontece em Recife, onde o porto digital é um fenômeno. A gente quer fazer um processo desse aqui com um incentivo e com troca de informações. Então, esse é o meu objetivo ali no Centro da cidade”, acrescentou o candidato.

Na ocasião, o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, entregou a Girão, que é também senador da república, o “Manifesto do Comércio”, contendo as demandas do setor varejista. O documento está sendo entregue aos demais candidatos que visitam a entidade para apresentar suas respectivas propostas para o comércio.



