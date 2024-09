Candidato propõe tornar Monsenhor Tabosa 1ª 'rua 24 horas'

Foto: FCO FONTENELE AVENIDA é importante polo comercial, mas tem perdido protagonismo

O candidato à prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) foi sabatinado ontem pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) da capital cearense. A entidade está recebendo desde o último dia 2 de setembro, os postulantes ao Paço Municipal melhor ranqueados nas pesquisas de intenção de voto.

Entre as principais propostas apresentadas está a transformação da avenida Monsenhor Tabosa na primeira ‘rua 24 horas’ com incentivo ao turismo, ao comércio, ao setor de eventos e às atividades culturais e de entretenimento. O prefeiturável foi o terceiro sabatinado pela entidade. Nos últimos dias 2 e 10 de setembro foram recebidos pela CDL Fortaleza, respectivamente, os candidatos Evandro Leitão (PT) e Eduardo Girão (Novo).

Inicialmente, a previsão era a de que o candidato André Fernandes (PL) tivesse participado, na terça-feira, 10, da série de sabatinas promovida, o que acabou não ocorrendo. Não há até o momento previsão de nova data para tal. No próximo dia 17, o candidato à reeleição, José Sarto (PDT), será o convidado da entidade.

Segundo detalhou o candidato Capitão Wagner o modelo de ‘rua 24 horas’ já é replicado em várias cidades turísticas do Brasil. “A gente vai cobrir a Monsenhor Tabosa com um painel de energia solar, facilitar a circulação de pessoas durante o dia, melhorar a iluminação pública, para facilitar o trânsito durante a noite, e estimular a realização de eventos nela”, detalhou.

“Vamos garantir também isenção de tributos para empreendedores que queiram se instalar na Monsenhor Tabosa, e vamos ter uma guarda municipal treinada, equipada e armada para proteger as pessoas que vão circular lá. Com isso, nós vamos ter um maior movimento nas lojas, nos bares, nos restaurantes e nas casas de show que se instalarem lá”, acrescentou.

Na ocasião, o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, entregou ao candidato Capitão Wagner, o “Manifesto do Comércio”, contendo as demandas do varejo. O documento está sendo entregue aos demais candidatos que visitam a entidade para apresentar suas respectivas propostas para o setor.



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

Ônibus

Candidato citou ainda proposta para isentar de tarifa quem comprovar consumo em lojas do Centro