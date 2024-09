Bancários do Banco do Brasil entram em greve no Ceará à zero hora de segunda, 16

Foto: Armando de Oliveira Lima/O POVO Adesivamento de agência do Banco do Brasil na avenida Osório de Paiva com o aviso de greve por tempo indeterminado

Os cearenses vão encontrar as agências do Banco do Brasil sem atendimento, a partir de hoje, por tempo indeterminado.

É que os bancários da instituição entraram em greve no Ceará à zero hora desta segunda-feira, 16.

A paralisação não atinge as unidades que estão fora da base do sindicato, que compreendem os municípios Iguatu (a 388,82 km de Fortaleza), Sobral (233,78 km), Juazeiro do Norte (527,57 km), Crato (538,53 km) e Barbalha (548,30 km).

Marcos Saraiva, diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará, informa que na Capital são 26 unidades afetadas, enquanto que, em todo o Ceará serão "em torno de 70 agências paradas.

Na noite deste domingo, 15, grevistas já realizavam o adesivamento das agências em Fortaleza com o comunicado de greve, conforme O POVO presenciou. Uma delas se encontra na avenida Osório de Paiva.

A assembleia híbrida para a decisão de greve foi realizada na quinta-feira, 12 de setembro, na sede do Sindicato, na rua 24 de Maio 1289, no bairro Centro, e na plataforma Zoom, seguida de votação virtual no sistema VotaBem.

Leia mais Greve de pilotos perturba tráfego aéreo na Argentina

Sobre o assunto Greve de pilotos perturba tráfego aéreo na Argentina

Participaram da reunião 1.046 bancários que votaram da seguinte forma:

57,93% Sim (deflagração da greve)

37,76% Não (contra a greve)

4,3% de abstenções

O edital com aviso de aprovação foi publicado na sexta-feira, 13 de setembro, quando começou a contar as 72 horas prévias para a deflagração da paralisação.

Acordo com Caixa Econômica Federal

Por outro lado, o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) das empregadas e empregados da Caixa Econômica Federal, foi aprovado em assembleias realizadas nos dias 4, 5, 11, 12 e 13 de setembro e será assinado nesta segunda-feira, 16, em São Paulo, a partir das 14h.

Conforme comunicato do Sindicato dos Bancários do Ceará, a assinatura do ACT/Caixa, juntamente com a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria, garante não apenas os avanços obtidos nas negociações deste ano, mas também "direitos históricos, conquistados ao logo dos anos."

Dentre eles são citados a Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), cuja primeira parcela está prometida para ser paga no dia seguinte ao da assinatura do ACT.

“Aprovado o acordo, resta agora a assinatura do documento, para garantir a manutenção de direitos conquistados ao logo dos anos pela luta da categoria”, disse a diretora executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Eliana Brasil.

“E por falar em garantia de direitos, as empregadas e empregados já estão contando com a PLR, que a Caixa prometeu pagar no dia seguinte ao da assinatura do acordo”, frisou o diretor da Contraf-CUT e coordenador da Comissão Executiva dos Empregados (CEE) da Caixa, Rafael de Castro.

Outros acordos com bancos aprovados

Também houve a renovação da CCT, ato jurídico entre os empregadores e empregados para o estabelecimento de regras nas relações de trabalho, proposta pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), após aprovada em assembleia virtual com 2.193 votos favoráveis no Ceará.

A validação do acordo foi realizada no dia 10 de setembro.

Esta votação foi realizada por meio do sistema Vota Bem e durou 24 horas, com início às 20h do dia 4 e término às 20h do dia 5. Ao todo, foram 4.350 votos registrados, incluindo 61 abstenções.

Além da aprovação da CCT, na ocasião, as propostas de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) dos bancos privados e do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) também foram aceitas.

O pleito contou com 1.209 bancários do BNB participando do processo, 930 votaram a favor da assinatura da CCT, contra 266 votos contrários. Dessa forma, o acordo coletivo do Banco do Nordeste foi assinado conjuntamente com a Convenção Coletiva de Trabalho.

AUMENTE SEUS LUCROS: Conheça as maiores pagadoras de DIVIDENDOS e estratégias para 2024



Mais notícias de Economia