Investimentos estaduais crescem 138,2% no 1º semestre; aponta governo

Foto: AURÉLIO ALVES Entre 2019 e 2024 o valor investido no Ceará passou de R$ 539,44 milhões para 1,28 bilhão

O volume de investimentos realizados pelo Governo do Ceará subiu 138,2% no primeiro semestre de 2024, na comparação com período equivalente de 2019, ano de referência anterior à pandemia, passando de R$ 539,44 milhões para R$ 1,28 bilhão.

Já se comparado com os primeiros seis meses de 2023, quando o valor foi R$ 756,46 milhões, o aumento foi de 69,86%. Os dados constam em publicação do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Boa parte desse montante foi investido no terceiro bimestre (maio e junho), mais precisamente R$ 669,43 milhões, conforme detalha o Enfoque Econômico (Nº 282 – Agosto) - Avaliação de Execução Orçamentária do Governo do Estado do Ceará.

Sobre o bimestre que terminou em junho, o crescimento registrado foi de 29,63% na comparação com o terceiro bimestre de 2023 e de 164,36% na comparação com igual período de 2019. O estudo foi conduzido pelo analista de Políticas Públicas do Ipece, Paulo Araújo Pontes.

Nesse sentido, Pontes destacou que as receitas correntes responderam, nos três anos em análise, por mais de 98% das receitas orçamentárias do Estado do Ceará.

Além disso, ele comenta sobre a baixa necessidade do governo local de recorrer a recursos de terceiros no referido bimestre.

As receitas correntes do terceiro bimestre aumentaram 39,56%, entre 2019 e 2024.

O analista informa que o resultado foi influenciado, de forma positiva, pela dinâmica das transferências correntes que apresentaram incremento de 95,4%, de 2019 a 2024.



Já as receitas de impostos e taxas, nesse mesmo período, decaíram 0,2%.

“Como consequência desse desempenho, associado ao notável aumento das receitas de transferência, entre 2019 e 2024, observa-se que a participação das receitas de impostos nas receitas orçamentárias caiu de 59,3%, em 2019, para 42,4%, em 2024″, ressalta.



