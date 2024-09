Candidato propõe conselho gestor para demandas do Centro

Foto: FCO FONTENELE MERCADO Central e comércio ambulante são pontos a equacionar, diz Sarto

O prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), foi sabatinado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) da capital cearense.

A entidade encerrou ontem um ciclo de sabatinas com os postulantes ao Paço Municipal melhor ranqueados nas pesquisas de intenção de voto.

Além de prestar contas de sua gestão, o pedetista apresentou a proposta da criação de um conselho gestor para atender as demandas do Centro e foco em resolver a questão das pessoas em situação de rua que vivem no bairro. O prefeiturável foi o quarto e último sabatinado pela entidade.

Nos últimos dias 2, 10 e 11 de setembro foram recebidos pela CDL Fortaleza, respectivamente, os candidatos Evandro Leitão (PT), Eduardo Girão (Novo) e Capitão Wagner (União Brasil).

Inicialmente, a previsão era a de que o candidato André Fernandes (PL) tivesse participado, no último dia 10, da série de sabatinas promovida, o que acabou não ocorrendo. Conforme a CDL Fortaleza, o candidato alegou questões de agenda para justificar a não participação na iniciativa.

Sarto explicou que a proposta para criar um conselho gestor para o Centro visa “resolver ou compatibilizar as inquietações do comércio”. Ele citou a questão do Mercado Central e da Feira da José Avelino como pontos a equacionar.

“A gente precisa compatibilizar essa coexistência para que ela seja benéfica e não tire esses empregos que ajudam na economia da cidade”, pontuou. “Sobre as pessoas em situação de rua é preciso uma abordagem menos traumática. Não dá para, simplesmente ir lá e retirá-las”, concluiu o candidato.

Na ocasião do encerramento do ciclo de sabatinas, o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, além de entregar ao candidato Sarto, o “Manifesto do Comércio”, contendo as demandas do varejo, como vinha fazendo com os demais postulantes, considerou que as sabatinas foram muito ricas, possibilitando que diretores da entidade apresentassem problemas e soluções para a cidade.

“Eu fiquei muito feliz e muito satisfeito porque nós recebemos as candidaturas e respeitamos todas as matizes políticas”, ressaltou.



