Ceará tem percentual de empreendedoras acima da média do País

Foto: Vanessa Cordeiro/Divulgação EMANUELA França, da ArcelorMittal, defendeu liderança feminina

O Ceará tem percentual de negócios liderados por mulheres acima da média nacional. No Estado, esse índice chega a 36%, ante 34% registrado quando é considerado o Brasil como um todo.

O dado foi destacado pela gerente da área de cultura empreendedora do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Ceará (Sebrae-CE), Mônica Arruda Lima, em evento promovido ontem, em Fortaleza, em parceria entre a entidade e a ArcelorMittal.

“Isso indica um nível de empreendedorismo feminino bastante acentuado, pois muitas mulheres estão em processo de abertura ou formalização de seus negócios”, destacou.

No seminário intitulado “Elas Mandam Bem – desafiando limites e quebrando barreiras”, a gerente de comunicação e relações institucionais da ArcelorMittal, Emanuela França, enfatizou que o incentivo ao empreendedorismo feminino também tem sido promovido por meio da inserção das mulheres em ambientes ainda fortemente liderados por homens.

“Existe uma meta global da empresa de que, até 2030, 25% dos cargos de liderança sejam ocupados por mulheres”, explicou Emanuela, acrescentando que a ArcelorMittal lançou neste ano, um programa de estágio voltado para mulheres engenheiras. “Estamos recebendo 30 mulheres que estão cursando engenharia. Isso é importante porque precisamos trabalhar essa base”, defendeu.

Na ocasião foram destacados três cases de empreendedoras cearenses e um de uma empreendedora paraibana, que venceram prêmios promovidos pelas duas organizações.

No caso do Ceará, apresentaram suas respectivas histórias as empresárias Carolina Saraiva, da Mendonça Borrachas; Fabrícia Vieira, do Sítio Mangará Produtos Agroecológicos; além de Graciele Sousa, da Ecocamping Lumiar.



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia