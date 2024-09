Hapvida planeja investir R$ 1 bi por ano para ampliar rede assistencial

Foto: João Filho Tavares PARALELAMENTE às iniciativas de expansão da estrutura física, a companhia quer fazer investimentos na parte de tecnologia.

A Hapvida NotreDame Intermédica, empresa do setor de saúde suplementar, planeja investir cerca de R$ 1 bilhão por ano para expandir e qualificar sua rede assistencial própria em todas as regiões do País.

A quantia será no modelo de despesas de capitais (Capex, em inglês). Nos dois últimos semestres, foram acrescentadas à rede 41 unidades, entre novas e oriundas de aquisições, em diferentes estados, e 290 leitos hospitalares operacionais.

Além disso, já foram anunciados planos de incorporação de novo hospital à rede própria até 2026 em Fortaleza, além das seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Manaus.



Paralelamente às iniciativas de expansão da estrutura física, a companhia quer fazer investimentos na parte de tecnologia.

Um dos principais focos é a integração de sistemas e automação de dados e processos, desde a combinação de negócios com a NDI até a modernização dos parques de diagnósticos e equipamentos, melhorias nos sites e acréscimo de funcionalidades nos aplicativos.

De acordo com Jorge Pinheiro, CEO da Hapvida NotreDame Intermédica, o objetivo é promover a ampliação contínua da rede, com um compromisso com o ensino, a pesquisa e a tecnologia.

"Estamos investindo significativamente em inovação, hotelaria e conforto para aprimorar a experiência de saúde dos nossos pacientes. Nosso objetivo é assegurar melhorias constantes no atendimento, elevando os padrões de qualidade a cada dia e proporcionando um acolhimento ainda mais eficiente e satisfatório."

Outro ponto destacado pela empresa é que a atuação com uma rede própria é fundamental para sustentar a política de eficiência em custos, preços competitivos e alta qualidade no atendimento aos beneficiários.

O modelo verticalizado permite também uma maior padronização do atendimento e a utilização de protocolos clínicos para aumentar a resolutividade dos tratamentos e evitar a duplicidade de procedimentos e exames, assim como facilita a rápida adoção de novas tecnologias e o controle eficiente das informações clínicas.

A companhia, que possui mais de 69 mil colaboradores, atende cerca de 15,7 milhões de beneficiários de saúde e odontologia.

São 85 hospitais, 77 prontos atendimentos, 347 clínicas médicas e 294 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico.

