BNDES prevê créditos de até R$ 10 milhões em evento para pequenas empresas no Ceará

Foto: GEORGE LUCAS/FIEC PROJETO "BNDES mais perto de você" visa percorrer o território nacional

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pode aprovar até R$ 10 milhões em crédito para pequenos negócios neste ano, no Ceará, com o evento “BNDES Mais Perto de Você”, que ocorreu nesta quinta-feira, 26, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Ceará (Sebrae Ceará).

A expectativa foi levantada pelo gerente de relacionamento do gabinete da presidência do BNDES, Arthur de Rezende. “Temos experiências anteriores de originação de R$ 10 milhões em um evento desse tipo e R$ 6 milhões em outro evento, em um estado do Nordeste. Então, assim, a gente sabe que algo em torno disso certamente vai ser originado por aqui.”

Isso deve ocorrer ao longo de 2024, tendo em vista o tempo de maturação da negociação, da análise, da aprovação e da contratação das operações, segundo Arthur. O evento não era voltado à aprovação de negócios imediatos, mas para a aproximação junto a empresários, mostrando opções de crédito, fornecendo consultorias e destacando redes de parceiros.

Arthur explica, ademais, que é difícil estimar valores precisos levantados a partir da ocasião, realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), pois cada Estado tem suas especificidades. Todavia, diz que o BNDES está otimista e confiante de que o evento originará muitas oportunidades ao segmento.

A empreendedora de uma marca de moda praia na Capital, Mary Carvalho, relatou que até pouco tempo atrás não se enquadrava em nenhuma linha de crédito atrativa, mas que espera acessar oportunidades agora a partir do BNDES. “Gostaria de captar, no mínimo, R$ 50 mil para lançar novos produtos e, inclusive, adequar nossos produtos para exportação.”

Foto: Ana Luiza Serrão "Gostaria de captar, no mínimo, R$ 50 mil", conforme a empreendedora Mary Carvalho no evento.

Assim como o empresário cearense do setor de panificação, Lauro Martins, que buscará recursos disponíveis para desenvolver mais a sua empresa. “No dia a dia, o dinheiro que gira dentro do negócio geralmente só cobre despesas fixas. Portanto, é preciso um volume extra de recurso para enfrentar novas despesas e projetos, o que leva ao mercado financeiro.”

Entretanto, o crédito deve ser acessado de forma consciente, de acordo com o analista de negócios do Sebrae Ceará, Felipe Cidrão. Ele explica que o órgão ajuda, de forma constante, o setor na preparação de projetos, estruturação de planos de negócios e em análises de operações de forma geral, possibilitando, ainda, maior garantia em alguns casos.

“A gente costuma fazer uma comparação como se fosse um remédio. O crédito precisa ser tomado na quantidade correta, de acordo com a necessidade de cada empresa. Se for um valor abaixo da necessidade, não resolverá o problema. Por outro lado, se for acima, será uma overdose, podendo até levar o negócio à falência”, detalha Felipe.

Há também um desafio para a obtenção de crédito no contexto dos micro e pequenos negócios. O diretor superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo, ressalta que a estrutura burocrática e repleta de garantias do sistema financeiro é uma dificuldade para muitos empresários. “Portanto, esse programa vem para fortalecer essa economia.”

O secretário-executivo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Sílvio Carlos, também vê que a informação e a educação financeira precisam ser mais disseminadas para o setor no que diz respeito aos financiamentos, o que inclui o apoio de instituições financeiras, do governo e das federações setoriais.

“Às vezes, o crédito está ali, mas a oportunidade é perdida, porque ele (empresário) não se informa. Às vezes, o empresário pode não estar precisando daquele dinheiro, mas acha que, por ser um recurso barato, deve pegá-lo. É um compromisso que ele assume e precisa honrar, e isso pode se tornar um problema no futuro”, comenta.



Crédito do BNDES no Ceará (1º semestre de 2024)

Aprovação Geral: R$ 1,34 bilhão



Micro, pequenas e médias empresas: R$ 209 milhões



Desembolsos: R$ 540 milhões



Agropecuária: R$ 280 milhões



Infraestrutura: R$ 240 milhões



Indústria: R$ 630 milhões



Comércio e Serviços: R$ 192 milhões

Fonte: BNDES/Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal