Publicado edital para construir novo prédio da UFC

Foto: Reprodução/Projeto/ Superintendência de Infraestrutura da UFC O prédio funcionará onde atualmente está localizada a estrutura do Acquario Ceará, cujos terreno e estrutura foram doados

O edital de concorrência para execução do novo prédio da Universidade Federal do Ceará (UFC), onde atualmente está localizada a estrutura do Acquario Ceará, foi publicado.

Com orçamento de R$ 144 milhões, o documento abrange os projetos de arquitetura e engenharia do chamado Campus Iracema. A ideia é abrigar o Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN).

A abertura da licitação ocorrerá em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no dia 19 de dezembro. Já em janeiro de 2025, está prevista assinatura do contrato, com a entrega do equipamento para meados de 2027.

Importante ressaltar que o terreno e a estrutura foram doados, respectivamente, pela União e pelo Governo do Estado.

No Labomar, devem funcionar salas de aula, gabinetes de professores, laboratórios de ensino e de pesquisa, além de biblioteca e Restaurante Universitário.

Já o CTCN será um novo equipamento que terá como objetivo promover exibições permanentes e periódicas, virtuais e interativas, sobre ecossistemas do Ceará.

Assim, os espaços do CTCN apresentarão visualizações de ecossistemas marinhos atuais, simulações de ecossistemas extintos, exposições de fósseis do acervo da UFC, descobertas arqueológicas e apresentações sobre astronomia, entre outras exibições.

No edital, estão previstas ainda salas imersivas e de exposição, bem como auditório. Além do prédio do Labomar/CTCN, o Campus Iracema contará ainda com mais dois imóveis.

Em um deles, onde atualmente funciona o Centro de Encomendas e Entregas dos Correios, será construído o novo prédio do Instituto de Cultura e Arte (ICA), unidade que reúne atualmente onze cursos de graduação e seis de pós-graduação.

O segundo será um espaço acadêmico dedicado à cultura, às artes e a eventos.