Fortaleza é 2ª capital do Nordeste com litro da gasolina mais barato, a R$ 5,87

Fortaleza é a segunda capital do Nordeste e a quarta do Brasil com o preço médio de revenda da gasolina comum mais barato, a R$ 5,87 por litro, entre a semana dos dias 22 a 28 de outubro.

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O preço mínimo de revenda do litro encontrado na Capital foi de R$ 5,59 e o máximo de R$ 6,59.

O litro (L) só está mais em conta em São Luís (R$ 5,59), Campo Grande (R$ 5,68) e Florianópolis (R$ 5,83).

Em contrapartida, do lado mais caro, estão Rio Branco (R$ 7,05), Manaus (R$ 6,88) e Porto Velho (R$ 6,87).

Veja o preço médio do litro da gasolina nas capitais do Nordeste

São Luís: R$ 5,59



Fortaleza: R$ 5,87



Recife: R$ 5,88



Teresina: R$ 5,91



Natal: R$ 6,05



Salvador: R$ 6,06



João Pessoa: R$ 6,07



Maceió: R$ 6,20



Aracaju: R$ 6,24

Além disso, o Ceará é o quarto estado nordestino com o litro da gasolina mais barato, a R$ 5,96, ficando atrás apenas do Maranhão (R$ 5,88), Pernambuco (R$ 5,94) e Piauí (R$ 5,95).

No período, o preço mínimo de revenda cearense encontrado na gasolina foi de R$ 5,49 e o máximo de R$ 6,79.

Veja o preço médio do litro da gasolina no Nordeste

Maranhão: R$ 5,88



Pernambuco: R$ 5,94



Piauí: R$ 5,95



Ceará: R$ 5,96

Paraíba: R$ 6,07



Rio Grande do Norte: R$ 6,16



Bahia: R$ 6,17



Sergipe: R$ 6,22



Alagoas: R$ 6,24

Tanto Fortaleza quanto o Ceará detêm preços abaixo da média regional do Nordeste, cujo montante cobrado por litro era de R$ 6,05, enquanto no Brasil o valor era de R$ 6,07.

O coeficiente de variação da revenda no País é de 0,057.

Veja o preço médio do litro da gasolina por regiões

Sudeste: R$ 5,98



Nordeste: R$ 6,05



Centro-Oeste: R$ 6,10



Sul: R$ 6,13



Norte: R$ 6,44

No Ceará, apenas Caucaia tem custo do litro da gasolina mais barato que Fortaleza, com R$ 5,73, enquanto Itapipoca ficou com o montante mais caro na semana, com R$ 6,73.

Veja o preço médio do litro da gasolina no Ceará

Caucaia: R$ 5,73



Fortaleza: R$ 5,87

Quixadá: R$ 6,08

Icó: R$ 6,40



Limoeiro do Norte: R$ 6,41



Iguatu: R$ 6,54



Sobral: R$ 6,64



Itapipoca: R$ 6,73

Foram pesquisados 113 postos de combustíveis em oito dos 184 municípios do Estado.

O preço mínimo de revenda por litro da gasolina comum no Ceará foi de R$ 5,49 em Caucaia e máximo de R$ 6,79 em Itapipoca.

Óleo Diesel e S10

Com R$ 6,43 por litro, o Ceará teve o preço médio do diesel mais caro do Nordeste na semana de 22 a 28 de setembro. O diesel S10 ficou em R$ 5,93 por litro, conforme a ANP.

O litro no Brasil também custou R$ 5,93 para o diesel e R$ 6,01 para o S10. Em Fortaleza, o diesel S10 em R$ 5,95 por litro, enquanto o valor do diesel não foi divulgado.

Etanol Hidratado

O preço médio de revenda do etanol hidratado no Ceará foi de R$ 5 por litro na semana de 22 a 28 de setembro pesquisada pela ANP.

Por outro lado, o Nordeste apresentou valor ainda menor, de R$ 4,57 por litro, e o Brasil, de R$ 4,04 por litro.

Fortaleza ficou com R$ 5 por litro.

GNV

No levantamento da ANP, o preço médio do litro de gás natural veicular (GNV) foi de R$ 4,74 tanto em Fortaleza quanto no Ceará.

No Brasil, o valor médio do litro ficou em R$ 4,70 e no Nordeste de R$ 4,71 entre os dias 22 a 28 de setembro.

Gasolina Aditivada

O valor médio do litro da gasolina aditivada do Ceará, de R$ 6,15, ficou abaixo do registrado no Nordeste, de R$ 6,21, e do Brasil, a R$ 6,25.

Já o preço médio do litro em Fortaleza foi de R$ 6,06, com mínimo de R$ 5,69 e máximo de R$ 6,79 nos postos pesquisados entre 22 a 28 de setembro pela ANP.



