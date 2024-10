Dia da Criança deve girar R$ 285 milhões em Fortaleza; veja itens preferidos

Foto: FERNANDA BARROS BRINQUEDOS estão entre os itens mais buscados para a data

O Dia da Criança deve movimentar R$ 285 milhões e promete ser melhor que o do ano passado para o comércio de Fortaleza, segundo projeta a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE).

Entre os consumidores da Capital, 50,1% indicaram a intenção de ir às compras e garantir o presente para os pequenos em outubro.

Veja lista dos itens preferidos abaixo.

Isso reforça o crescimento de 1,8% previsto na pesquisa da Fecomércio-CE, elaborada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC).

"O que nós recomendamos aos consumidores é que procurem presentear suas crianças com valores previstos dentro do seu orçamento. A pesquisa já mostra um comportamento mais prudente do consumidor preferindo pagar à vista, o que é excelente para evitar acumular contas no cartão de crédito", pontua Cláudia Brilhante, diretora institucional da Fecomércio.

O que as pessoas querem comprar no Dia da Criança?

O estudo indica ainda quais os itens mais procurados por aqueles que estão dispostos a comprar de olho no Dia da Criança. Confira a lista:

Produtos mais visados para o Dia da Criança

Brinquedos: 72%

Vestuário e acessórios: 26%

Bicicleta: 6%

Sapato/tênis/sandália: 3,5%

Jogos de tabuleiro/educativos: 3,3%

Outros: 3,1%

Chocolate> 2,6%

Celular/smartphone/tablet: 2,5%

Videogame: 2,4%

Perfumaria: 1,9%

Aparelhos/jogos eletrônicos: 1,4%

Patins/patinete/skate: 1,4%

Material escolar: 0,9%

Relógio: 0,6%

Livros: 0,6%

Mochila/bolsa/cinto: 0,6%

Material esportivo: 0,3%

Aparelho de som/imagem: 0,1%

Quanto as pessoas vão gastar no Dia da Criança?

A pesquisa indica ainda que, dos 50,1% que manifestaram o interesse em comprar produtos para o Dia da Criança, o valor médio gasto é de R$ 172.

Nesta data, o cartão de crédito foi a forma de pagamento preferida dos consumidores. O levantamento indica que 42,1% daqueles que vão às compras optaram pelo crédito.

Dinheiro em espécie (27,6%), Pix (22,7%) e cartão de débito (10,5%) foram as demais opções na compra dos produtos.

Já o local das compras tem os shopping centers (33,3%) como os preferidos, seguidos por centros comerciais (24,5%) e lojas de rua ou galerias (23,4%).

Negócios de entretenimento também em alta

Cláudia Brilhante, diretora institucional da Fecomércio, comenta que o Dia da Criança também se reflete em negócios de entretenimento e alimentação.

Isso porque "cerca de 31% dos consumidores planejam comemorar a data" e 10,2% manifesta o interesse em ir a restaurantes e lanchonetes, enquanto outros 5,8% mira cinemas.

Mas "os principais locais de celebração são as residências familiares (41,9%), os parques e praças (17,9%) e as praias (15,2%)."

Ela destaca "a importância de estratégias comerciais e de marketing que atendam às diferentes necessidades dos consumidores e dos setores impactados" pelos proprietários dos negócios.

Impulso até o fim do ano

Cláudia observa ainda que o Dia da Criança tem "desempenhado um papel fundamental no fortalecimento da economia local, impulsionando especialmente micro e pequenas empresas", juntamente com Black Friday e Natal.

As três datas são as principais para o setor na segunda metade do ano e despertam expectativas de crescimento para 2024.



Mais notícias de Economia

Sábado

A pesquisa revelou que mais da metade dos consumidores (52,5%) não têm uma data fixa para realizar as compras, embora os sábados sejam os dias preferidos por 29,9% dos entrevistados