Fortaleza tem o 3º metro quadrado mais caro do Nordeste

Com o custo de R$ 7.773 por metro quadrado (m²), o preço de venda de imóveis residenciais de Fortaleza foi o terceiro mais alto do Nordeste em setembro. Ou seja, está atrás apenas de Maceió (R$ 8.803) e Recife (R$ 8.041).

Os dados são do Índice FipeZAP de Venda Residencial, que acompanha a variação das propriedades em 56 cidades brasileiras.

O valor na Capital, no entanto, ainda é menor do que a média apresentada pelo estudo, de R$ 9.208.

Além disso, a pesquisa apresenta o percentual de valorização dos imóveis no município. Em setembro, Fortaleza cresceu 1,1%, também acima do registrado no levantamento (0,71%).

No acumulado do ano, o número da Capital chega a 7,91%. Já nos últimos 12 meses, o crescimento é de 8,45%.

Levando em consideração os bairros, Papicu foi o que registrou o maior aumento no último período, com 21,7%. Em seguida, aparece o Meireles (9,9%) e o Joaquim Távora (9,5%).

No cenário nacional, imóveis residenciais com um dormitório se destacaram pelo preço médio de venda relativamente mais alto (R$ 10.898/m²). O menor valor identificado entre unidades foi com dois dormitórios (R$ 8.257/m²).

Confira os bairros mais caros de Fortaleza

Meireles R$ 10.729 /m²



Mucuripe: R$ 9.868 /m²

Engenheiro Luciano Cavalcante: R$ 9.111 /m²



Manuel Dias Branco: R$ 8.381 /m²



Aldeota: R$ 8.296 /m²

Dionísio Torres: R$ 7.510 /m²

Centro: R$ 7.302 /m²

Papicu: R$ 6.680 /m²

Fátima: R$ 6.331 /m²

Joaquim Távora: R$ 5.793 /m²

