Cesta básica em Fortaleza registra segunda maior deflação do País em setembro

O gasto médio feito pelos moradores da Região Metropolitana de Fortaleza com cesta básica alcançou R$ 615,92 no mês de setembro. O valor é 2,31% menor em relação ao mês anterior, quando o custo chegou a R$ 630,48. Isso fez de Fortaleza a capital com a segunda maior queda de preços do Brasil no mês.

Os dados fazem parte da pesquisa mensal do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que também revela que apenas três capitais brasileiras apresentaram deflação no custo com alimentação: Belém (-2,58%) e Aracaju (-1,98%), além da capital cearense.

Essas variações posicionam Fortaleza como a sexta capital nacional com o menor custo de cesta básica, atrás de outras cidades nordestinas, como Aracaju, Recife, João Pessoa, Salvador e Natal.

Dentro desse contexto, o trabalhador cearense precisou trabalhar em média 95 horas e 58 minutos para ter recursos suficientes para comprar a cesta básica, considerando o atual valor do salário mínimo.

De acordo com os dados, a deflação nos preços da cesta básica foi influenciada pela baixa de custos de metade dos 12 produtos básicos que compõe a pesquisa.

Destaque nesta deflação estão os preços de produtos como o tomate, que caiu 21,76%, da banana (-6,28%) e da farinha (-2,88%). Manteiga (-1,69%) e arroz (-0,13%) também tiveram variações negativas.

Por outro lado, o custo de produtos como óleo, que teve aumento acumulado de 3,04% no mês, carne (2,38%) e café (2,27%) pesaram negativamente no bolso do consumidor.

A pesquisa mensal do Dieese ainda trouxe dados sobre o valor gasto com alimentação de uma família com dois adultos e duas crianças, que foi de R$ 1.847,76 em setembro.

Já o salário mínimo ideal para a manutenção de uma família de quatro pessoas seria de R$ 6.657,55, ou seja, 4,71 vezes mais do que o atual montante.

Preço da cesta básica em queda nos últimos meses

Observando a série histórica, o valor da cesta básica em Fortaleza demonstra trajetória de queda.

Segundo o Dieese, nos últimos seis meses, o valor da cesta básica em Fortaleza caiu 7,13%.

Já no recorte dos últimos 12 meses, entre setembro de 2023 e setembro de 2024, o valor de queda chega a 3,83%, demonstrando a deflação dos custos com alimentação no último ano.

Em 12 meses, as principais variações de preços de produtos foram, negativamente, os casos de tomate, com queda expressiva de 51,82% - sendo a maior do País para o produto, da farinha (-18,49%) e do feijão (-2,35%).

Por outro lado, no último ano, as maiores elevações de preço ocorreram sobre o café (38,24%), arroz (25,13%) e banana (10,57%).

Veja os valores da cesta básica nas capitais brasileiras, segundo o Dieese

São Paulo: R$ 792,47 Florianópolis: R$ 768,33 Rio de Janeiro: R$ 757,30 Porto Alegre: R$ 756,17 Campo Grande: R$ 714,63 Curitiba: R$ 698,44 Vitória: R$ 694,87 Brasília: R$ 682,51 Goiânia: R$ 672,93 Belo Horizonte: R$ 651,44 Belém: R$ 647,79 Fortaleza: R$ 615,92 Natal: R$ 554,00 Salvador: R$ 553,62 João Pessoa: R$ 552,35 Recife: R$ 535,32 Aracaju: R$ 506,19

Fonte: Dieese

