O que os candidatos a prefeito de Fortaleza planejam para economia a partir de 2025

Foto: FERNANDA BARROS FACHADA do Palácio do Bispo, Paço Municipal de Fortaleza

A corrida eleitoral para assumir o comando do Paço Municipal a partir de 2025 segue acirrada em Fortaleza. Temáticas importantes para o dia a dia do fortalezense que estão nos planos de governo, podem acabar sendo escanteadas no calor do debate político na campanha.

O POVO consultou os projetos cadastrados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e elencou o que os candidatos planejam para a economia de Fortaleza a partir do próximo ano em temáticas como o combate às desigualdades, geração de emprego e renda, inovação e desenvolvimento sustentável, entre outros.

Enquanto alguns candidatos possuem diversidade de planos e projetos autorais ou mesmo de criar uma versão municipal de ações consolidadas em nível federal e estadual, alguns temas são "esquecidos" em planos de governo, principalmente nas áreas de turismo e empreendedorismo.

Foto: FERNANDA BARROS Paço Municipal de Fortaleza

Além do O POVO, os planos de governo dos candidatos também foram analisados por organizações independentes, como o Centro de Estratégia & Regulação (Reglab), que lançou o estudo "Cidades do Amanhã: Inovação & Tecnologia nas Eleições Municipais de 2024".

O Reglab analisou propostas dos candidatos das cinco maiores cidades do Brasil. E, em Fortaleza, o postulante que mais possui propostas para os eixos de inovação, ciência e tecnologia, inclusão digital, empreendedorismo e startups é o Capital Wagner (União), com 22 propostas.

É seguido de perto pelo atual prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), que possui 21 ações. Em seguida, a Reglab identifica o candidato do PL, André Fernandes, com oito.

Outra instituição de análise foi a Organização das Cooperativas Brasileiras no Ceará (Sistema OCB/CE). Conforme o relatório, entre os nove candidatos registrados, apenas dois mencionam o cooperativismo em seus planos de governo.

Chico Malta (PCB) e Técio Nunes (Psol) destacam em seus projetos de governo ações voltadas ao segmento. O primeiro propõe um programa de reforma agrária que prevê inserção de cooperativas para produção de hortifrutigranjeiros e criação de mercados populares.

Já o candidato do Psol menciona o cooperativismo em duas frentes de campanha: Uma relacionada à reciclagem e compostagem de resíduos sólidos, com inclusão de cooperativas de catadores. Outra ligada à Política Municipal de Economia Alternativa, com incentivo à organização produtiva em cooperativas na periferia e entre grupos vulneráveis. Há ainda plano de criar uma incubadora de projetos cooperativistas.

Para além do conjunto de ideias dos candidatos em uma diversidade de temas, chamou a atenção a falta de propostas de alguns candidatos sobre áreas centrais da vida econômica da Cidade.

No segmento de empreendedorismo e crédito produtivo para negócios, por exemplo, os planos de governo dos candidatos Chico Malta e Zé Batista (PSTU) falam vagamente ou sequer têm ações.

Já na área de combate à desigualdade social, existem casos que focam em políticas de assistência, mas não há planos concretos de superação da pobreza por meio da educação profissional ou formação empreendedora, por exemplo.

Mas propõem ações como "transformar os baixios de viadutos em locais de convivência cidadã, por meio de intervenções luminotécnicas e arquitetônicas", como o candidato Eduardo Girão (Novo).

Área econômica passa despercebida nos debates, segundo especialistas

O debate em torno de propostas na área econômica e de gestão da máquina pública passaram um pouco despercebidas, conforme avaliação de especialistas consultados pelo O POVO.

Na avaliação da economista e colunista do O POVO , Desirée Mota, políticas de incentivo ao empreendedorismo com intuito de gerar emprego e renda, além de ações que melhorem a mobilidade urbana são assunto de primeira hora no debate sobre a Cidade. "A economia de Fortaleza é caracterizada pela administração pública, comércio e serviços, principalmente atividades turísticas. A cidade conta ainda com muitas indústrias. Contudo ainda necessita de investimento na mobilidade urbana e incentivo ao pequeno empreendedor, pois serviços tem sido o responsável por boa parte do PIB."

Outro ponto que ela destaca e que não tem sido amplamente discutido pelos candidatos de forma concreta são planos de enxugamento da máquina pública.

O economista e membro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Vicente Férrer, concorda com a necessidade de uma reforma administrativa na Cidade.

Conforme ele, há uma composição atual de aproximadamente 50 órgãos e secretarias que deixam a máquina pública pesada.

A medição de resultados e a cobrança de efetividade de políticas públicas e ações governamentais, citando como exemplo a imposição da Taxa do Lixo e a cobrança de alvarás anual também precisa ser revisada. "Fortaleza não pode sonhar e se comparar com cidades de primeiro mundo como Nova Iorque, São Francisco e Estocolmo. Isso não faz sentido e nem temos orçamento para isso. Precisamos resolver o básico e de uma administração mais enxuta e eficiente."

O QUE OS CANDIDATOS A PREFEITO DE FORTALEZA PLANEJAM PARA A ECONOMIA

André Fernandes (PL)

Desenvolvimento sustentável: Promoção de práticas sustentáveis em "todos os setores econômicos" por meio do uso de energias renováveis e reciclagem. Também promete criar projetos de preservação ambiental e gestão eficiente dos resíduos.

Promoção de práticas sustentáveis em "todos os setores econômicos" por meio do uso de energias renováveis e reciclagem. Também promete criar projetos de preservação ambiental e gestão eficiente dos resíduos. Geração de Emprego e Renda: Promete "conjunto de políticas" para criação de novas oportunidades de emprego, especialmente entre jovens e moradores de periferia, mas não dá detalhamento. Promete conceder incentivos fiscais para empresas locais que se comprometam a contratar trabalhadores locais e investir em áreas carentes da Cidade.

Promete "conjunto de políticas" para criação de novas oportunidades de emprego, especialmente entre jovens e moradores de periferia, mas não dá detalhamento. Promete conceder incentivos fiscais para empresas locais que se comprometam a contratar trabalhadores locais e investir em áreas carentes da Cidade. Turismo: Criação de uma linha turística gratuita para polos comerciais, ligando pontos turísticos a polos comerciais, como Centro Fashion, Maraponga Mart Moda, feira da José Avelino entre outros.

Criação de uma linha turística gratuita para polos comerciais, ligando pontos turísticos a polos comerciais, como Centro Fashion, Maraponga Mart Moda, feira da José Avelino entre outros. Investimentos: Campanha de incentivo ao consumo local de pequenos negócios da Cidade, com feiras e eventos. O candidato promete um programa de desburocratização na abertura e regularização de empresas, chamado Alvará Único. Propõe a criação de zonas econômicas especiais em regiões "estratégicas", com incentivos fiscais e apoio técnico para atrair investimentos e gerar empregos, com foco em tecnologia, turismo, comércio e serviços.

Campanha de incentivo ao consumo local de pequenos negócios da Cidade, com feiras e eventos. O candidato promete um programa de desburocratização na abertura e regularização de empresas, chamado Alvará Único. Propõe a criação de zonas econômicas especiais em regiões "estratégicas", com incentivos fiscais e apoio técnico para atrair investimentos e gerar empregos, com foco em tecnologia, turismo, comércio e serviços. Inovação: O plano promete iniciativa para criação de incubadoras de startups em parceria com universidades e o setor privado. Além de propor implantação de parques tecnológicos em áreas estratégicas da Cidade, com espaços de colaboração e inovação.

O plano promete iniciativa para criação de incubadoras de startups em parceria com universidades e o setor privado. Além de propor implantação de parques tecnológicos em áreas estratégicas da Cidade, com espaços de colaboração e inovação. Empreendedorismo/Crédito: Promete lançar o programa Fortaleza Empreendedora, com oferta de microcrédito, capacitação e suporte técnico para pequenos empreendedores, especialmente os de áreas de baixa renda.

Promete lançar o programa Fortaleza Empreendedora, com oferta de microcrédito, capacitação e suporte técnico para pequenos empreendedores, especialmente os de áreas de baixa renda. Desigualdade Social: Criar programas de capacitação profissional que preparem mão de obra para necessidades atuais e futuras dos negócios, por meio de parcerias com instituições de ensino e empresas. Também promete criar um programa de aprendizagem para jovens. Pretende modernizar o currículo escolar do Município e adquirir equipamentos para incorporar disciplinas voltadas à inovação e ao empreendedorismo.

Capitão Wagner (União)

Desenvolvimento sustentável: Possui projetos de gestão eficiente de resíduos sólidos e utilização de energias renováveis. Também quer lançar o projeto Cidade Bosque, de reflorestamento e agricultura urbana, com integração da comunidade com o meio ambiente.

Possui projetos de gestão eficiente de resíduos sólidos e utilização de energias renováveis. Também quer lançar o projeto Cidade Bosque, de reflorestamento e agricultura urbana, com integração da comunidade com o meio ambiente. Geração de Emprego e Renda: Propõe parcerias com a iniciativa privada para potencializar oportunidades de empregos, também conectando a cidade com polos dinâmicos da economia nacional e internacional.

Propõe parcerias com a iniciativa privada para potencializar oportunidades de empregos, também conectando a cidade com polos dinâmicos da economia nacional e internacional. Turismo: Projeto Orla Limpa propõe a despoluição da orla e das lagoas de Fortaleza e promoção do turismo sustentável. Também o Abraça Fortaleza, que prevê desenvolvimento de três polos turísticos, na Praia do Futuro, na Beira Mar e Barra do Ceará, além de um stopover de conexão de voos em Fortaleza.

Projeto Orla Limpa propõe a despoluição da orla e das lagoas de Fortaleza e promoção do turismo sustentável. Também o Abraça Fortaleza, que prevê desenvolvimento de três polos turísticos, na Praia do Futuro, na Beira Mar e Barra do Ceará, além de um stopover de conexão de voos em Fortaleza. Investimentos: Lançar a Agência Invest Fortaleza, para promover a atração de investimentos, na promoção comercial e do turismo.

Lançar a Agência Invest Fortaleza, para promover a atração de investimentos, na promoção comercial e do turismo. Inovação: Pretende requalificar a estrutura e designações da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova) e criar Centros de Inovação Tecnológica (CTI), que seriam parques de inovação de promoção ao empreendedorismo e inserção da cultura de inovação nos negócios, conectando startups e empreendedores com empresas já consolidadas, além de suporte (desde a ideia, incubação, aceleração etc). Ainda quer lançar o Fundo de Inovação Tecnológica do Município (FIT Fortaleza) para fomentar a inovação.

Pretende requalificar a estrutura e designações da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova) e criar Centros de Inovação Tecnológica (CTI), que seriam parques de inovação de promoção ao empreendedorismo e inserção da cultura de inovação nos negócios, conectando startups e empreendedores com empresas já consolidadas, além de suporte (desde a ideia, incubação, aceleração etc). Ainda quer lançar o Fundo de Inovação Tecnológica do Município (FIT Fortaleza) para fomentar a inovação. Empreendedorismo/Crédito: Projeto Impulso Empreendedor, que seria uma mentoria para nanoempreendedores com a participação de estudantes universitários e inserção de microcrédito. Outra ação é o projeto de um acelerador de pequenas empresas, com crédito e capacitação. Também há iniciativas voltadas à capacitação de empreendedores iniciantes, assim como para empresas sociais.

Projeto Impulso Empreendedor, que seria uma mentoria para nanoempreendedores com a participação de estudantes universitários e inserção de microcrédito. Outra ação é o projeto de um acelerador de pequenas empresas, com crédito e capacitação. Também há iniciativas voltadas à capacitação de empreendedores iniciantes, assim como para empresas sociais. Desigualdade Social: Programa de mentoria voltado à superação de vulnerabilidades econômicas e sociais de pessoas, famílias e comunidades, com a inserção de "discípulos sociais" que farão busca ativa em busca de famílias em escassez de renda, vícios, gravidez precoce e evasão escolar. Promete lançar o projeto Fortaleza Solar, de implantação de usinas solares, utilização de energia limpa advinda do Mercado Livre de Energia e viabilizar a implantação de 10 mil kits de energia solar e fogões por indução para famílias de baixa renda. Promete ainda lançar o programa Comunidade Viva para fortalecer a autonomia e capacidade das comunidades em desenvolver soluções de infraestrutura ou produção coletiva.

Chico Malta (PCB)

Desenvolvimento sustentável: Criação de Conselhos Populares que tratem de diversos temas, como Meio Ambiente. Também plano de criação de polos industriais com incentivo às empresas produtoras de mercadorias ambientalmente amigáveis, com utilização de energias renováveis, tecnologias limpas e promoção de boas condições de trabalho.

Criação de Conselhos Populares que tratem de diversos temas, como Meio Ambiente. Também plano de criação de polos industriais com incentivo às empresas produtoras de mercadorias ambientalmente amigáveis, com utilização de energias renováveis, tecnologias limpas e promoção de boas condições de trabalho. Geração de Emprego e Renda: Criação de empresas públicas em Fortaleza em áreas como distribuição de energia, coleta de lixo e saneamento, construção civil e zeladoria, por exemplo. Também planeja estatizar o sistema de transporte. Promete ainda um programa de obras públicas de construção de moradias, ampliação de redes de saúde e educação, recuperação de prédios públicos, limpeza urbana e saneamento. Também propõe implementar jornada de 30 horas semanais para os servidores municipais.

Criação de empresas públicas em Fortaleza em áreas como distribuição de energia, coleta de lixo e saneamento, construção civil e zeladoria, por exemplo. Também planeja estatizar o sistema de transporte. Promete ainda um programa de obras públicas de construção de moradias, ampliação de redes de saúde e educação, recuperação de prédios públicos, limpeza urbana e saneamento. Também propõe implementar jornada de 30 horas semanais para os servidores municipais. Turismo: Projeto de recuperação do patrimônio histórico e incentivo ao turismo cultural e ecológico no Município, fortalecendo ainda o turismo desportivo e gastronómico. Recuperar o potencial turístico do polo gastronômico do Mirante de Fortaleza, entre a Praia do Mucuripe e o Farol.

Projeto de recuperação do patrimônio histórico e incentivo ao turismo cultural e ecológico no Município, fortalecendo ainda o turismo desportivo e gastronómico. Recuperar o potencial turístico do polo gastronômico do Mirante de Fortaleza, entre a Praia do Mucuripe e o Farol. Investimentos: Reduzir ou isentar o Imposto Sobre Serviços (ISS) para serviços relacionados a produtos e itens de alimentação. Propõe aumento da alíquota de ISS sobre serviços relativos à segurança e transporte de valores privados, serviços relacionados a produtos nocivos à saúde (como álcool e cigarros), como forma de cobrir o custo de isentar ISS relacionados à alimentação.

Reduzir ou isentar o Imposto Sobre Serviços (ISS) para serviços relacionados a produtos e itens de alimentação. Propõe aumento da alíquota de ISS sobre serviços relativos à segurança e transporte de valores privados, serviços relacionados a produtos nocivos à saúde (como álcool e cigarros), como forma de cobrir o custo de isentar ISS relacionados à alimentação. Inovação: Plano de desenvolvimento científico e tecnológico que resolva questões como emprego, saúde, educação, habitação, transportes, defesa civil, meio ambiente, habitação e desenvolvimento urbano. Organizar feiras de inovação tecnológica anualmente e patrocinar projetos que dialoguem com demandas e necessidades populares.

Plano de desenvolvimento científico e tecnológico que resolva questões como emprego, saúde, educação, habitação, transportes, defesa civil, meio ambiente, habitação e desenvolvimento urbano. Organizar feiras de inovação tecnológica anualmente e patrocinar projetos que dialoguem com demandas e necessidades populares. Empreendedorismo/Crédito: não há propostas

não há propostas Desigualdade Social: Destaca apenas a intenção de implementar políticas sociais "para reduzir a desigualdade para que se tenha direito à Cidade".

Eduardo Girão (Novo)

Desenvolvimento sustentável: Quer desenvolver um plano de reciclagem de resíduos sólidos e de educação ambiental com foco na geração de emprego e renda e melhoria do meio ambiente. Quer expandir e incentivar o uso de energias renováveis pelo Município, promovendo prioritariamente a adaptação em prédios municipais.

Quer desenvolver um plano de reciclagem de resíduos sólidos e de educação ambiental com foco na geração de emprego e renda e melhoria do meio ambiente. Quer expandir e incentivar o uso de energias renováveis pelo Município, promovendo prioritariamente a adaptação em prédios municipais. Geração de Emprego e Renda: Promete uma reestruturação da máquina pública, redução de impostos e multas e prevê gerar vagas de trabalho por meio do estímulo ao empreendedorismo.

Promete uma reestruturação da máquina pública, redução de impostos e multas e prevê gerar vagas de trabalho por meio do estímulo ao empreendedorismo. Turismo: não destaca propostas para o turismo.

não destaca propostas para o turismo. Investimentos: Implementação de políticas de desburocratização, simplificando processos de licenciamento e criando programas de capacitação. Fala em compartilhar a gestão, o desenvolvimento e a manutenção de espaços públicos com empresas ou associações privadas locais e igrejas.

Implementação de políticas de desburocratização, simplificando processos de licenciamento e criando programas de capacitação. Fala em compartilhar a gestão, o desenvolvimento e a manutenção de espaços públicos com empresas ou associações privadas locais e igrejas. Inovação: Propõe criar um parque tecnológico no Centro e em seu entorno para atuar na produção de softwares, economia criativa, serviços de tecnologia da informação e comunicação.

Propõe criar um parque tecnológico no Centro e em seu entorno para atuar na produção de softwares, economia criativa, serviços de tecnologia da informação e comunicação. Empreendedorismo/Crédito: Simplificação e desburocratização para gerar um ambiente de negócios favorável como o suficiente para que haja mais contratações.

Simplificação e desburocratização para gerar um ambiente de negócios favorável como o suficiente para que haja mais contratações. Desigualdade Social: Possui apenas a proposta para “transformar os baixios de viadutos em locais de convivência cidadã, através de intervenções luminotécnicas e arquitetônica, modificando a estrutura deteriorada por um espaço que atraia o público em geral para a prática de esporte, lazer e cultura”.



Evandro Leitão (PT)

Desenvolvimento sustentável: Uma das promessas é a promover uma "convivência ambiental sustentável", com proposta de programa de gestão ambiental participativa e requalificação de parques urbanos, aumentando a cobertura vegetal na Cidade.

Uma das promessas é a promover uma "convivência ambiental sustentável", com proposta de programa de gestão ambiental participativa e requalificação de parques urbanos, aumentando a cobertura vegetal na Cidade. Geração de Emprego e Renda: Um dos projetos nesta área é o Empregatech, de inclusão digital como ferramenta para inserção no mercado de trabalho. Outra ação seria o Fortaleza por Elas, que prevê implementar qualificação profissional para mulheres chefes de família. O candidato ainda quer inaugurar centros públicos de economia popular e solidária, com oferta de serviços de educação financeira, capacitação empresarial, entre outros.

Um dos projetos nesta área é o Empregatech, de inclusão digital como ferramenta para inserção no mercado de trabalho. Outra ação seria o Fortaleza por Elas, que prevê implementar qualificação profissional para mulheres chefes de família. O candidato ainda quer inaugurar centros públicos de economia popular e solidária, com oferta de serviços de educação financeira, capacitação empresarial, entre outros. Turismo: O plano de governo não conta com conjunto de propostas específicas para o setor de turismo, citando o termo apenas quando sugere a gestão participativa de parques urbanos, no qual cita a possibilidade de desenvolvimento de atividades de turismo ecológico.

O plano de governo não conta com conjunto de propostas específicas para o setor de turismo, citando o termo apenas quando sugere a gestão participativa de parques urbanos, no qual cita a possibilidade de desenvolvimento de atividades de turismo ecológico. Investimentos: O plano de governo do candidato é vago em relação às propostas ligadas à desburocratização, promoção de melhores condições para investidores e planos para atração de investimentos privados para Fortaleza.

O plano de governo do candidato é vago em relação às propostas ligadas à desburocratização, promoção de melhores condições para investidores e planos para atração de investimentos privados para Fortaleza. Inovação: Proposição de programa que estabelece a rede pública de espaços de trabalho compartilhados, de coworking e incubadoras. Propõe estabelecer parceria com o Sistema S, iniciativa privada, Governo do Estado e universidades para organizar o ecossistema de inovação, intensificar atividades educacionais e produção de bens e serviços, desenvolvendo ainda um distrito criativo na Avenida Monsenhor Tabosa.

Proposição de programa que estabelece a rede pública de espaços de trabalho compartilhados, de coworking e incubadoras. Propõe estabelecer parceria com o Sistema S, iniciativa privada, Governo do Estado e universidades para organizar o ecossistema de inovação, intensificar atividades educacionais e produção de bens e serviços, desenvolvendo ainda um distrito criativo na Avenida Monsenhor Tabosa. Empreendedorismo/Crédito: Implementação do programa Central do Trabalhador Autônomo, o "App Faz Tudo", com a finalidade de conectar a demanda e oferta de serviços autônomos, gerenciados em rede dentro dos centros públicos de economia popular e solidária.

Implementação do programa Central do Trabalhador Autônomo, o "App Faz Tudo", com a finalidade de conectar a demanda e oferta de serviços autônomos, gerenciados em rede dentro dos centros públicos de economia popular e solidária. Desigualdade Social: Destaca o fortalecimento do fisco municipal, para garantir a capacidade de investimentos em políticas públicas, mas não desenvolve se haverá ações de caráter econômico de combate às desigualdades. No aspecto de proteção social, visa lançar o programa Fortaleza sem Fome, a versão local de iniciativas federal (Brasil sem Fome) e estadual (Ceará sem Fome).

George Lima (Solidariedade)

Desenvolvimento sustentável: Plano de revitalização da rede de iluminação pública por meio de parceria com empresas privadas, substituindo a atual estrutura por opção de maior eficiência energética.

Plano de revitalização da rede de iluminação pública por meio de parceria com empresas privadas, substituindo a atual estrutura por opção de maior eficiência energética. Geração de Emprego e Renda: Destaca apenas que investimentos em inovação devem gerar vagas de trabalho nesta área.

Destaca apenas que investimentos em inovação devem gerar vagas de trabalho nesta área. Turismo: Não há menção ao turismo.

Não há menção ao turismo. Investimentos: Promete a implantação de projetos por meio de parcerias público-privadas em que a Prefeitura elaborará o plano e desenvolveria com parcela de recursos da iniciativa privada em projetos como iluminação pública, usinas de resíduos sólidos, gestão de praças e parques, assim como escolas e hospitais.

Promete a implantação de projetos por meio de parcerias público-privadas em que a Prefeitura elaborará o plano e desenvolveria com parcela de recursos da iniciativa privada em projetos como iluminação pública, usinas de resíduos sólidos, gestão de praças e parques, assim como escolas e hospitais. Inovação: Promete criar o Centro de Empreendedorismo e Inovação, numa estratégia em que a Prefeitura irá fomentar negócios inovadores e de micro e pequenos negócios emergentes. Inclui plano de investir em inovação para ter prontuários eletrônicos no atendimento de saúde da Capital. O candidato ainda promete criar o programa SmartFort - Fortaleza Inteligente, de instalação de rede Wi-fi nos principais logradouros da Cidade, praças, parques, ruas e avenidas.

Promete criar o Centro de Empreendedorismo e Inovação, numa estratégia em que a Prefeitura irá fomentar negócios inovadores e de micro e pequenos negócios emergentes. Inclui plano de investir em inovação para ter prontuários eletrônicos no atendimento de saúde da Capital. O candidato ainda promete criar o programa SmartFort - Fortaleza Inteligente, de instalação de rede Wi-fi nos principais logradouros da Cidade, praças, parques, ruas e avenidas. Empreendedorismo/Crédito: O plano menciona a capacitação de pessoas e formação de equipes multifuncionais para "estimular o potencial inovador e a capacidade empreendedora do fortalezense". Também fala sobre capacitações técnicas e gerenciais, oportunizando crédito incentivado para trabalhadores informais, autônomos e desempregados. Inclui a proposta de contratação de profissionais de educação empreendedora para introdução de conteúdos de ensino e aprendizagem nas áreas de empreendedorismo, inovação e tecnologia nas escolas municipais.

O plano menciona a capacitação de pessoas e formação de equipes multifuncionais para "estimular o potencial inovador e a capacidade empreendedora do fortalezense". Também fala sobre capacitações técnicas e gerenciais, oportunizando crédito incentivado para trabalhadores informais, autônomos e desempregados. Inclui a proposta de contratação de profissionais de educação empreendedora para introdução de conteúdos de ensino e aprendizagem nas áreas de empreendedorismo, inovação e tecnologia nas escolas municipais. Desigualdade Social: Deseja implantar o Bolsa Aluguel Municipal, um auxílio financeiro de até R$ 200.

José Sarto (PDT)



Desenvolvimento sustentável: O candidato fala em desenvolver a economia do mar e todas as suas potencialidades. Desenvolver em Fortaleza novas economias que visem garantir sustentabilidade social, econômica e ambiental, fortalecendo a agenda da economia circular, economia de baixo carbono, os empregos "verdes" e a geração de impacto.

O candidato fala em desenvolver a economia do mar e todas as suas potencialidades. Desenvolver em Fortaleza novas economias que visem garantir sustentabilidade social, econômica e ambiental, fortalecendo a agenda da economia circular, economia de baixo carbono, os empregos "verdes" e a geração de impacto. Geração de Emprego e Renda: Oportunidades nas cadeias da economia do mar, combinando geração de empregos e preservação de recursos naturais. Outra iniciativa é o sistema de inovação e suas empresas, além da ampliação do acesso da população às políticas de ciência, tecnologia e inovação promovendo inclusão digital e posteriores novas vagas. A campanha ainda promete promover geração de emprego por meio de obras de infraestrutura em urbanização, pavimentação, drenagem e saneamento. O desenvolvimento do mercado pet é outro setor citado, além do empreendedorismo em geral.

Oportunidades nas cadeias da economia do mar, combinando geração de empregos e preservação de recursos naturais. Outra iniciativa é o sistema de inovação e suas empresas, além da ampliação do acesso da população às políticas de ciência, tecnologia e inovação promovendo inclusão digital e posteriores novas vagas. A campanha ainda promete promover geração de emprego por meio de obras de infraestrutura em urbanização, pavimentação, drenagem e saneamento. O desenvolvimento do mercado pet é outro setor citado, além do empreendedorismo em geral. Turismo: O plano de governo fala em fortalecer as políticas públicas voltadas ao turismo, "em todas as suas dimensões, entendendo-o como componente fundamental e estratégico do desenvolvimento socioeconômico de Fortaleza". Outra promessa é consolidar Fortaleza dentre os principais destinos turísticos do Brasil, expandindo também as políticas de estímulo e fomento, assim como a captação de eventos - fortalecendo também eventos públicos, como o Ciclo Carnavalesco, Aniversário de Fortaleza, Festas Juninas, Férias na Praia de Iracema e Réveillon - e empreendimentos turísticos, diversificando também as atrações para além de praias e atrações naturais, como gastronomia, arte, equipamentos históricos, culturais e esportivos.

O plano de governo fala em fortalecer as políticas públicas voltadas ao turismo, "em todas as suas dimensões, entendendo-o como componente fundamental e estratégico do desenvolvimento socioeconômico de Fortaleza". Outra promessa é consolidar Fortaleza dentre os principais destinos turísticos do Brasil, expandindo também as políticas de estímulo e fomento, assim como a captação de eventos - fortalecendo também eventos públicos, como o Ciclo Carnavalesco, Aniversário de Fortaleza, Festas Juninas, Férias na Praia de Iracema e Réveillon - e empreendimentos turísticos, diversificando também as atrações para além de praias e atrações naturais, como gastronomia, arte, equipamentos históricos, culturais e esportivos. Investimentos: Promete manter e expandir políticas que promovam um ambiente de negócios simplificado e desburocratizado. Ainda há proposição de criar áreas incentivadas para captação de investimentos e novas empresas que atuem em segmentos como economia criativa, tecnologia da informação e comunicação (TIC), hotelaria entre outras.

Promete manter e expandir políticas que promovam um ambiente de negócios simplificado e desburocratizado. Ainda há proposição de criar áreas incentivadas para captação de investimentos e novas empresas que atuem em segmentos como economia criativa, tecnologia da informação e comunicação (TIC), hotelaria entre outras. Inovação: Afirma que irá promover políticas de fomento e incentivo ao mercado de tecnologia e inovação e da economia digital como um dos principais eixos de desenvolvimento do município e fonte de oportunidade de novos negócios, emprego e renda. O candidato ainda promete apoiar a atração de investimentos em data centers e cabos intercontinentais de fibra óptica para fortalecer a economia digital.

Afirma que irá promover políticas de fomento e incentivo ao mercado de tecnologia e inovação e da economia digital como um dos principais eixos de desenvolvimento do município e fonte de oportunidade de novos negócios, emprego e renda. O candidato ainda promete apoiar a atração de investimentos em data centers e cabos intercontinentais de fibra óptica para fortalecer a economia digital. Empreendedorismo/Crédito: Desenvolvimento de políticas de apoio ao empreendedorismo, especialmente os micros e pequenos negócios. Outra iniciativa proposta é a de valorizar a produção e o empreendedorismo em Fortaleza, com compras públicas sendo realizadas de micro e pequenas empresas locais, em conformidade com a legislação. O plano ainda fala em criar áreas incentivadas que possam abrigar negócios relacionados à economia criativa. O crédito é mencionado no programa de governo na proposta de promoção de política municipal de capacitação e microcrédito "como forma de estimular a capacidade empreendedora e de geração de novos negócios, priorizando a população mais vulnerável e bairros de baixo IDH".

Desenvolvimento de políticas de apoio ao empreendedorismo, especialmente os micros e pequenos negócios. Outra iniciativa proposta é a de valorizar a produção e o empreendedorismo em Fortaleza, com compras públicas sendo realizadas de micro e pequenas empresas locais, em conformidade com a legislação. O plano ainda fala em criar áreas incentivadas que possam abrigar negócios relacionados à economia criativa. O crédito é mencionado no programa de governo na proposta de promoção de política municipal de capacitação e microcrédito "como forma de estimular a capacidade empreendedora e de geração de novos negócios, priorizando a população mais vulnerável e bairros de baixo IDH". Desigualdade Social: Destaca a temática como um dos nortes do plano de governo, com fomento a políticas públicas transversais e inclusivas que priorizem as camadas mais vulneráveis. Uma das sugestões para isso é a promoção de projeto da cadeia econômica dos resíduos, com foco e apoio aos catadores e suas associações, além de políticas nas áreas de cultura e apoio às crianças e adolescentes de famílias vulneráveis.

Tecio Nunes (Psol)

Desenvolvimento sustentável: Destinará imóveis de sua propriedade e alocará recursos para viabilizar um programa amplo de agricultura urbana, que aproveitará os resíduos orgânicos através da compostagem, e dará a famílias que poderão vender a produção para ser destinada à merenda escolar, cozinhas solidárias e cooperativas de catadores. O plano ainda visa estabelecer passe livre no transporte público, aquisição de uma frota de ônibus moderna com incorporação de veículos elétricos.

Destinará imóveis de sua propriedade e alocará recursos para viabilizar um programa amplo de agricultura urbana, que aproveitará os resíduos orgânicos através da compostagem, e dará a famílias que poderão vender a produção para ser destinada à merenda escolar, cozinhas solidárias e cooperativas de catadores. O plano ainda visa estabelecer passe livre no transporte público, aquisição de uma frota de ônibus moderna com incorporação de veículos elétricos. Geração de Emprego e Renda: Quer elaborar um Plano Integrado de Vocação Econômica da Cidade, que identifique e explore estrategicamente os principais potenciais econômicos de Fortaleza, "focando em áreas de vanguarda, como Economia do Mar, logística intermodal, geração de energia limpa e tecnologia da informação e comunicação (TIC). Há ainda a ideia do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico dos Territórios, que seria desenvolvido pelo Iplanfor e mostraria o que as comunidades locais têm de potencial econômico a ser desenvolvido. A partir do diagnóstico produzido pelo Iplanfor, o candidato acredita que será possível gerar emprego e renda em setores como turismo, indústria, economia criativa, comércio e serviços. Outra ação nesta área, segundo o plano de governo, é o estabelecimento de cotas em políticas públicas e processos seletivos da Prefeitura de Fortaleza.

Quer elaborar um Plano Integrado de Vocação Econômica da Cidade, que identifique e explore estrategicamente os principais potenciais econômicos de Fortaleza, "focando em áreas de vanguarda, como Economia do Mar, logística intermodal, geração de energia limpa e tecnologia da informação e comunicação (TIC). Há ainda a ideia do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico dos Territórios, que seria desenvolvido pelo Iplanfor e mostraria o que as comunidades locais têm de potencial econômico a ser desenvolvido. A partir do diagnóstico produzido pelo Iplanfor, o candidato acredita que será possível gerar emprego e renda em setores como turismo, indústria, economia criativa, comércio e serviços. Outra ação nesta área, segundo o plano de governo, é o estabelecimento de cotas em políticas públicas e processos seletivos da Prefeitura de Fortaleza. Turismo: Cita apenas Plano Municipal de Desenvolvimento dos Territórios a ser desenvolvido pelo Iplanfor.

Cita apenas Plano Municipal de Desenvolvimento dos Territórios a ser desenvolvido pelo Iplanfor. Investimentos: Na área de investimentos, o plano menciona a ideia de parcerias público-privadas para desenvolver um plano de revitalização das escolas municipais.

Na área de investimentos, o plano menciona a ideia de parcerias público-privadas para desenvolver um plano de revitalização das escolas municipais. Inovação: Propõe lançar o projeto Incubadora de Ideias, com um Fundo Municipal de Apoio e Incubação de Projetos Juvenis, que, além de financiar, capacite e potencialize ideias inovadoras e de impacto social.

Propõe lançar o projeto Incubadora de Ideias, com um Fundo Municipal de Apoio e Incubação de Projetos Juvenis, que, além de financiar, capacite e potencialize ideias inovadoras e de impacto social. Empreendedorismo/Crédito: O candidato é vago ao falar sobre empreendedorismo, afirmando que deve focar em "áreas altamente dinâmicas e tecnológicas, incentivando a criação de startups e pequenos negócios". No âmbito do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico dos Territórios, fala em fornecimento de microcrédito.

O candidato é vago ao falar sobre empreendedorismo, afirmando que deve focar em "áreas altamente dinâmicas e tecnológicas, incentivando a criação de startups e pequenos negócios". No âmbito do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico dos Territórios, fala em fornecimento de microcrédito. Desigualdade Social: Propõe entregar 80 mil novas unidades habitacionais, focando em bairros carentes, ampliando a infraestrutura de escolas, saúde e transportes. O candidato ainda propõe uma ação conjunta com os governos Federal e Estadual para viabilizar um pacote de investimentos de "combate ao genocídio da juventude negra na Cidade", com projetos de acesso à educação, emprego e renda.

Zé Batista (PSTU)

Desenvolvimento sustentável: Fala em criar conselhos populares municipais por setor de serviços, como Meio Ambiente para debater propostas para a área.

Fala em criar conselhos populares municipais por setor de serviços, como Meio Ambiente para debater propostas para a área. Geração de Emprego e Renda: O candidato fala em "defender o emprego, estabilidade no emprego e redução da jornada de trabalho sem redução de salários".

O candidato fala em "defender o emprego, estabilidade no emprego e redução da jornada de trabalho sem redução de salários". Turismo: Não trata sobre turismo.

Não trata sobre turismo. Investimentos: Entre os planos do candidato está "uma política tributária de caráter progressivo de forma a garantir justiça social tanto em termos de arrecadação e investimentos". Entre essas ações está a revisão da tabela do IPTU.

Entre os planos do candidato está "uma política tributária de caráter progressivo de forma a garantir justiça social tanto em termos de arrecadação e investimentos". Entre essas ações está a revisão da tabela do IPTU. Inovação: Não menciona projetos na área de inovação.

Não menciona projetos na área de inovação. Empreendedorismo/Crédito: Não possui propostas que envolvam empreendedorismo ou crédito produtivo.

Não possui propostas que envolvam empreendedorismo ou crédito produtivo. Desigualdade Social: Entre as propostas está a de "salário igual para trabalho igual", com exigência de programas de igualdade salarial e de oportunidades de contratação e ascensão profissional para mulheres, negros e homossexuais.

