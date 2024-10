200 unidades habitacionais serão construídas pelo Minha Casa, Minha Vida no Ceará

Foto: Ricardo Stuckert/PR Viamão (RS), 30.06.2023 – Em Viamão, Rio Grande do Sul, presidente Lula entrega unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) recebeu aporte de R$ 948,1 milhões para contratação de 5,9 mil moradias em 13 estados, incluindo o Ceará. Apartamentos devem possuir varandas e casas devem ter pelo menos 40 metros quadrados (m²).

No Estado, serão 200 novas unidades habitacionais contempladas. Os recursos são oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial e a expectativa é de que mais de 23 mil brasileiros obtenham a casa própria com as construções.

Todas as novas unidades do MCMV no Ceará devem ser construídas em Fortaleza, no que será o Residencial Luiz Francisco Xavier.

Os imóveis térreos, devem ter, no mínimo, 40 m², e os apartamentos/casas sobrepostas pelo menos 41,5 m², com varanda.

Total de 24 municípios de 13 estados serão beneficiados. No Nordeste, além do Ceará, serão construídas 400 unidades habitacionais em Alagoas, 144 no Rio Grande do Norte e outras 100 na Bahia.

No Centro-Oeste, serão construídas novas 706 moradias em Mato Grosso e 500 em Goiás.

No Norte do país, o Pará vai receber 1.368 novos lares, enquanto o Tocantins contará com 324.

Na região Sudeste, onde 850 novas moradias serão erguidas no estado do Rio de Janeiro, 648 no estado de São Paulo e 30 em Minas Gerais. No Sul, o Rio Grande do Sul terá 464 novas casas e o Paraná, 250.

Não caia em cilada na BLACK FRIDAY: Regras de descontos, compras online e golpes! | Dei Valor