Sarto quer concluir obras até o fim do mandato e deixar R$ 1 bilhão em caixa para o próximo governo

Foto: AURÉLIO ALVES OBRAS do "piscinão" em construção no subterrâneo da avenida Heráclito Graça promete resolver os problemas de alagamento na região

Uma sequência de obras em andamento sob a atual gestão da Prefeitura de Fortaleza devem ser entregues até o fim do ano. A promessa é do prefeito José Sarto (PDT) em sua primeira aparição pública após a derrota no primeiro turno das eleições municipais.

Segundo Sarto, até o fim de 2024 serão entregues obras de grande porte, como a entrega do Gonzaguinha de Messejana, o espigão do Poço da Draga, a urbanização do Titanzinho e a entrega da obra da avenida Heráclito Graça, que passará a contar com "piscinão" para prevenção de enchentes.

Nessa quinta-feira, 10, foi realizado no Paço Municipal uma reunião de secretariado em que Sarto agradeceu o trabalho e destacou a intenção de continuar a agenda de entregas até o fim do governo.

Conforme o prefeito, as obras que não forem entregues até dezembro, como o Cuca do Vicente Pinzon, chegarão ao fim da gestão com trabalhos adiantados, com mais de 90% de execução e que devem ser entregues pela futura gestão.

Neste sentido, o prefeito afirmou ainda que espera que seu sucessor dê continuidade a projetos iniciados pela gestão. Vale lembrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada para o ano de 2025, existe a reserva de R$ 1,1 bilhão previsto para investimentos e, no geral, o orçamento disponível cresce 9% em relação ao que está em execução neste ano.

"As obras em andamento não vão parar, todas elas. Algumas obras grandes talvez não consigamos concluir, mas vamos avançar bem perto de entregar completamente. Até ontem, nosso plano de governo foi executado em 90% e ainda temos esses dois meses e meio para concluir muitas delas. Acredito que até dezembro chegaremos a 96%, o que é um recorde", afirmou.

Questionado pelo O POVO sobre o andamento dos projetos do programa "Vida Nova", pacote de obras de R$ 2,2 bilhões lançado pela Prefeitura no início do ano, o secretário de Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, afirmou que aproximadamente metade dos recursos já foram aplicados, entre obras em andamento ou já concluídas.

Na coletiva, Sarto chegou a afirmar que está deixando a Prefeitura com dinheiro em caixa para o próximo prefeito e Samuel destacou que esses recursos se referem a aproximadamente R$ 1 bilhão em projetos de infraestrutura.

"Quase metade desses R$ 2 bilhões envolve financiamento que só vão começar em 2025. Então, apesar de termos as obras planejadas e todos os programas desenhados, a execução vai ficar para a próxima gestão, pois estamos fechando contratos de financiamento", explicou.

Entre as ações que iniciaram na gestão Sarto e que já possuem garantia de financiamento para o próximo ano estão as obras de urbanização nas periferias. "São grandes projetos que perpassam gestões. Embora isso não tenha aparecido nas propostas dos candidatos de oposição, é uma demanda que já se impõe naturalmente pela sociedade, de tirar as pessoas da lama".

Outra obra que visa amenizar os efeitos da quadra chuvosa em Fortaleza, mas que deve ser entregue ainda neste ano, é a última fase (acabamento e pavimentação) da avenida Heráclito Graça, que agora conta com reservatório subterrâneo para armazenamento de águas fluviais.

As obras de drenagem na via estão com 50% de execução, sendo que o reservatório subterrâneo está com 70% dos trabalhos concluídos. Essa estrutura terá capacidade para armazenar 14 mil m³ de água, equivalente a 13 piscinas olímpicas, e o escoamento será direcionado para o riacho Pajeú.

O projeto ainda inclui a substituição do pavimento asfáltico por piso intertravado, em cerca de 500 metros da avenida, além da construção de calçadas acessíveis e a requalificação da Praça Bárbara de Alencar. O investimento é de R$ 24 milhões.

"Até o fim do ano a obra estará funcionando. Não devemos ter mais problemas com inundações no Centro na estação chuvosa. Vamos testar em breve", completa Samuel.

(Foto: AURÉLIO ALVES)Obras na Avenida Heraclito Graça. Construção de piscinão para evitar inundações está próxima de ser concluida

Programação do Réveillon será mantida mesmo com derrota nas urnas

Além de garantir a continuidade das obras públicas municipais até o fim do ano, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, confirmou que a programação do Réveillon será realizada tal qual foi anunciada desde o mês passado.

O prefeito rechaçou a possibilidade de cancelamento da festa e afirmou que o evento já se consolidou como parte importante do calendário turístico e cultural de Fortaleza, tal qual o período de pré-carnaval, ciclo carnavalesco e programação de férias na Praia de Iracema.

Sarto lembrou ainda que o Réveillon de Fortaleza deve gerar um impacto econômico de R$ 4 bilhões na economia da Cidade, segundo estimativas da Prefeitura.

"Serei prefeito até 31 de dezembro e nossa festa será a maior da história dos Réveillons de Fortaleza. Nossa gente recebe muito bem quem vem para cá, vamos fortalecer nossa economia, com a oportunidade de emprego e renda que gera no período, desde o dia 15 de dezembro, passando pelo fim do ano e indo até o pré-carnaval", completa Sarto.

Segundo a Prefeitura, os cachês das atrações serão financiados por patrocinadores. A programação deste ano terá shows de atrações de renome nacional, como Pabllo Vittar, Diogo Nogueira, Marisa Monte e Paralamas do Sucesso. O evento gratuito ocorre no Aterro da Praia de Iracema e novos nomes devem ser anunciados em breve.

"É uma festa da cidade e para a cidade, é uma festa nossa. O Réveillon já está no calendário de eventos de Fortaleza, isso é irreversível, devido ao nível de atrações, da qualidade, além de gerar oportunidade de emprego e renda durante a alta estação. Tudo isso gera economia, além de ser cultura, lazer e arte para a população", disse.