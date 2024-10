Startup cearense Eduvem capta R$ 15 milhões e vai acelerar inovação no Exterior

Foto: Diogo Araujo/Stúdio Memories Fortaleza/Eduvem/Divulgação VLADIMIR Nunan, CEO da Eduvem, destaca ritmo de crescimento da startup

A startup cearense Eduvem, que atua com inovação no setor de educação digital, anunciou a captação de R$ 15 milhões sob a condução da Casa Azul Ventures.

O montante foi conquistado em uma rodada Série A, a primeira desse tipo no Ceará, com a participação de investidores nacionais e internacionais, negociados pela aceleradora de startups.

Nesta fase de captação Série A, a startup já tem uma base mais sólida, com clientes e receitas. Então os recursos geralmente otimizam a base de usuários e criam ofertas de produtos e serviços. São uma oportunidade para dimensionar o produto em diferentes mercados.

No caso da Eduvem, por exemplo, o investimento permitirá acelerar a expansão internacional.

"A empresa direcionará o novo aporte para expandir sua presença global e explorar oportunidades estratégicas de aquisição que complementem e diversifiquem seu portfólio de soluções. Paralelamente, o capital será destinado ao aprimoramento contínuo da experiência do cliente e à expansão de suas capacidades tecnológicas, reforçando seu compromisso com a inovação e a excelência no mercado de educação digital", informa em comunicado ao mercado.

No informe, a empresa frisa que consolidará posição como uma das principais empresas no segmento de Universidades Corporativas e soluções de aprendizagem digital.

Fundada há três anos, a Eduvem também divulga balanço mostrando que triplicou o faturamento anualmente e acumulou mais de 20 prêmios nacionais e internacionais.

Ainda integra o Cubo Itaú, hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina.

Vladimir Nunan, CEO da Eduvem, destacou que a startup estabeleceu metas ambiciosas no início do ano para manter um crescimento sustentado de três vezes ao ano. "Esse aporte é uma validação de nossa visão estratégica e execução precisa.”

"A parceria estratégica com o Cubo Itaú e o apoio de investidores de prestígio, como a Casa Azul Ventures, são fundamentais para impulsionar essa nova fase de crescimento e inovação contínua”, acrescentou.

Sobre a rodada conquistada, Rafael Silveira, diretor de Operações da Casa Azul Ventures, frisou que o investimento é um marco não só para a startup, mas para o ecossistema de inovação do Ceará e do Brasil.

"Estamos confiantes no enorme potencial da Eduvem e felizes em participar dessa trajetória”, afirmou .

Ele ainda disse que a rodada Série A inédita no Ceará mostra como o Nordeste está se tornando um polo importante de startups de alta tração.

“Exemplos como o da Eduvem são essenciais para dar luz ao talento dos empreendedores tecnológicos do nosso país. E são soluções como esta, pronta para escalar e com potencial de modificar um setor inteiro e impactar diretamente a sociedade, que o Cubo Itaú quer apoiar, por meio de conexões de valor com o objetivo de gerar negócios", explica Gabriella Sant’Anna, gerente de startups do Cubo Itaú.

Quem é a startup Eduvem

A Eduvem é uma startup cearense fundada há três anos que atua no setor de plataformas para Universidades Corporativas e soluções de aprendizagem digital.

Possui equipe de 20 colaboradores distribuídos entre Brasil, Canadá e Portugal.

No período, acumula mais de 20 prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais.

Em seu portfólio inclui participações em feiras e missões internacionais, abrangendo países como Portugal, Espanha, Holanda, China, Canadá e Emirados Árabes Unidos.

A Eduvem foi destaque no programa Capital Empreendedor do Sebrae, que identifica e promove startups de alto potencial de crescimento para o mercado nacional, além de ter sido finalista em programas de inovação, como Inovativa, EduX, PagueMenosLab, Meta Ventures, HotMilk, TeleSíntese, CordelHub e StartupNE.

Em 2023, foi vencedora do programa Delta-V, promovido pela Casa Azul Ventures em parceria com o Banco do Nordeste (BNB), na categoria "Tração". Além disso, a empresa integra o Cubo Itaú.

Para este ano, a startup tem previsão de faturamento de R$ 4 milhões e de R$ 16 milhões para 2025.

Ou seja, o crescimento mantido é de três vezes ao ano desde a fundação, com expansão tanto no Brasil quanto na Europa.

