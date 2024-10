Preço do litro do diesel cai R$ 0,34 em uma semana no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS PREÇO médio do diesel caiu de R$ 6,44 para R$ 6,10

O preço médio do litro do diesel comum (B S500) comercializado no Ceará apresentou redução de R$ 0,34 em uma semana, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), caindo de R$ 6,44 para R$ 6,10.

Na comparação entre o período compreendido entre os dias 6 e 12 de outubro, com a semana imediatamente anterior, a queda no valor médio do combustível no Estado foi de 5,2%, a mais alta entre os combustíveis pesquisados pela ANP.

O diesel S10, o mais consumido no País, também teve redução expressiva de preço médio no Ceará, de 1,8%, caindo de R$ 6,11 para R$ 6,00 por litro.

A cidade com o menor preço do diesel S10 é Caucaia, onde o produto pode ser encontrado a R$ 5,49 por litro nos postos. Por outro lado, o município de Icó tem o maior preço do combustível no Estado: R$ 7,09, o litro.

Outro produto pesquisado pela ANP com redução acima de um ponto percentual foi o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou gás de cozinha), que teve queda de 1,4% na comparação entre a semana encerrada neste sábado, 12, e a semana anterior. O botijão de 13 kg, que antes era comercializado em média a R$ 103,99, passou a ser vendido, em média, a R$ 102,49.

Etanol também cai, mas segue menos competitivo

O preço médio do litro de etanol hidratado vendido no Ceará apresentou redução de 0,4% no período pesquisado, passando de R$ 4,92 para R$ 4,90. O produto pode ser encontrado a R$ 4,37 por litro, em Fortaleza, e chegar a R$ 5,65, o litro, na cidade de Itapipoca.

Apesar disso, o preço do etanol hidratado no Ceará é considerado menos competitivo em relação à gasolina comum, por representar cerca de 82,7% do valor do combustível derivado do petróleo.

Para os especialistas, o biocombustível só passa a ser uma opção mais vantajosa quando essa proporção é igual ou inferior a 70%, a depender do tipo de veículo e de outras variáveis de consumo.

Essa situação ocorre em sete estados: Mato Grosso (58,11%), Mato Grosso do Sul (64,86%), São Paulo (65,08%), Goiás (67,42%), Paraná (68,50%), Minas Gerais (68,57%) e Acre (68,19%), além do Distrito Federal (68,16%).

Gasolina fica praticamente estável, GNV sobe

Por sua vez, o preço da gasolina, tanto na sua versão comum quanto na versão aditivada ficaram praticamente estáveis na comparação entre a semana que começou no dia 6 e se encerrou neste sábado, 12, com a imediatamente anterior.

O preço médio do litro da gasolina comum comercializada no Estado oscilou 0,1% para baixo, passando de R$ 5,93 para R$ 5,92. O combustível teve seu menor preço encontrado em Fortaleza, onde o litro pode custar R$ 5,59, e seu maior preço em Itapipoca onde chega a valer R$ 6,79.

A gasolina aditivada ficou no mesmo patamar no período pesquisado, sendo comercializada a R$ 6,12 em média, o litro.



