Parque do Ceará lança montanha-russa aquática mais alta do mundo

O Grupo Beach Park anunciou nesta quarta-feira, 16, nova atração batizada de Surreal. Será uma montanha-russa aquática a ser inaugurada em dezembro deste ano. Segundo a empresa, será a mais alta do mundo.

Serão 28 metros e 1 minuto e 30 segundos em percurso, sendo o tempo mais longo de brinquedos do local e, ainda, a descida será em bóia dupla. Os jatos de água levam a uma velocidade de até 42 quilômetros por hora (km/h).

O brinquedo está em fase de construção. O Beach Park espera, com isso, uma movimentação 10% superior na alta temporada. O parque já recebe 100 mil pessoas por mês em período de alta temporada e cerca de 800 mil ao ano.

Com um fabricante do Canadá, que possui fábricas em outros países, são necessários mais de 20 contêineres para trazer todo o material do Surreal. As peças podem vir até das Filipinas e da Turquia, por exemplo.

O custo para transportar um equipamento como este é de R$ 30 milhões. Os dados são do CEO do Beach Park, Murilo Pascoal. Ele acrescenta que estudo sobre novas atrações são realizados a cada dois anos. Mas especificamente a montanha-russa é um desejo da marca de cerca de 10 anos.

A estética do toboágua é inspirada no mundo do surfe, com estampas, design colorido. Mas vale lembrar que já no início da atração tem uma descida de sete metros, momento no qual há o pico da velocidade.

A montanha-russa ficará ao lado do Maremoto (piscina com ondas) e do Rambrinká. Mas para brincar é preciso ter no mínimo 1,10 metro.

Beach Park anuncia nova atração no parque aquático Crédito: Reprodução / Projeto Beach Park

Como a atração remete ao surfe, o trajeto tem nome de manobras. O começo com sete metros de descida é chamado de big drop.

O cutback, manobra onde o surfista ganha velocidade, cortando a onda em curvas, é traduzido na forma de espirais que estão em alguns pontos do percurso.

Há ainda áreas translúcidas ao longo da atração que fazem referência ao floater, momento em que o surfista desliza na crista da onda, flutuando por um instante na espuma.

Já o rattler, ou ocasião do tubo, será refletida em movimento onde os visitantes terão a sensação de estarem dentro de um chocalho, indo de um lado para o outro até saírem na pista que finaliza a atração.

O novo toboágua utiliza a tecnologia de jatos d'água que, em vez de fazer os brincantes descerem por gravidade, também os impulsionam para cima, criando um percurso com subidas e descidas, assim como de uma montanha-russa convencional.

É diferente, por exemplo, da tecnologia utilizada em parques de Orlando, em que a montanha-russa aquática usa a tecnologia de magnetismo, com trilhos.

Desenvolvida e patenteada pela Whitewater, empresa canadense líder em inovações aquáticas, a tecnologia a ser utilizada no Beach Park é conhecida como Master Blaster e é apresentada no Ceará na versão Master Blaster Fusion, onde elementos de outros tipos de toboágua, como o constrictor e rattler, são adicionados ao percurso de subidas e descidas, que contam ainda com efeitos visuais e sonoros.

A imersão visual e os efeitos são projetados por Alex Silva, arquiteto de parques temáticos e responsável pelo desenvolvimento de atrações do Grupo, envolvendo luzes e sons.

Como garoto propaganda do Surreal, a marca escolheu o surfista Gabriel Medina, tricampeão mundial de surfe, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris.

