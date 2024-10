Abertura de micro e pequenas empresas no Ceará cresce 4,5% no acumulado do ano

Foto: Samuel Setubal ABERTURA de MPEs pode ser feita pelo WhatsApp

O Ceará registrou crescimento de 4,5% na abertura de micro e pequenas empresas (MPEs) entre janeiro e setembro de 2024.

Ao todo, foram abertas 85.096 micro e pequenas empresas nos nove primeiros meses do ano, ante 81.428 em período equivalente do ano passado. Os dados são da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec).

O número representa, ainda, 98,8% do total de novos negócios abertos no acumulado de janeiro a setembro de 2024. Entre as MPEs, o maior número de novas empresas abertas no período está no setor do comércio, com 23.484 novos negócios, e a indústria, com 7.035.

"As micro e pequenas empresas não apenas geram emprego e renda, mas também fomentam a inovação e o desenvolvimento social nas comunidades. O crescimento contínuo desses empreendimentos reflete a resiliência e o espírito empreendedor do cearense", disse o presidente da Jucec, Eduardo Jereissati.

Ao apresentar os dados, a Jucec destacou ainda que o crescimento das MPEs "é um indicativo não apenas do dinamismo do setor, mas também da confiança dos empreendedores em um ambiente de negócios que, apesar dos desafios, continua a oferecer oportunidades. As MPEs desempenham um papel vital na economia, contribuindo para a diversidade do mercado e a inclusão social".

"A expectativa é que esse cenário continue a se expandir, com iniciativas de apoio ao empreendedorismo e a promoção de um ambiente favorável para a abertura e manutenção de pequenos negócios, fundamentais para o desenvolvimento econômico do Ceará", conclui o comunicado da entidade.

Além do acesso ao crédito, o programa oferece estruturação de negócios para as famílias de baixa renda e vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico.

Outro aspecto que tem facilitado a abertura de empresas, é o lançamento de um serviço para formalizar novos negócios pelo aplicativo WhatsApp. (Colaboraram Ana Luiza Serrão e Révinna Nobre)